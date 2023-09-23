Візит Зеленського розкрив "стратегічні розбіжності" між Україною та США – NYT

Президент Володимир Зеленський передбачив під час свого візиту до Вашингтона, що ЗСУ звільнять Бахмут до кінця року, що вказує на відмінність позиції України та США щодо контрнаступу, пише The New York Times.

Джерело: The New York Times

Дослівно: "Ці плани демонструють прірву між Києвом і американськими планувальниками війни, які вважають, що Україна повинна більше зосереджуватися на Півдні".

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Деталі: За даними журналістів, деякі американські чиновники кажуть, що "бій у Бахмуті став чимось на зразок одержимості пана Зеленського та його військових керівників".

Зеленський на зустрічі в четвер з американськими редакторами також спрогнозував, що українські війська деокупують ще два міста, захоплені Росією. Він не сказав, які.

І всупереч очікуванням військових аналітиків із Заходу, пан Зеленський заявив, що Україна воюватиме всю зиму, без паузи.

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Дослівно: "Деякі американські офіційні особи заявили, що український контрнаступ, схоже, не досягне стратегічних цілей перерізання або звуження сухопутного мосту між Кримом і російським кордоном.

Російські мінні поля виявилися потужним захистом, і українська влада надзвичайно стурбована великими втратами, які можуть бути спричинені будь-якими спробами подолати ці бар'єри.

Представники США заявили, що незабаром українським силам буде ще важче підтримувати просування вперед, оскільки ґрунт стає м’яким і болотяним. Деякі офіційні особи кажуть, що протягом кількох тижнів українській армії знадобиться час, щоб відновити запаси техніки та дати відпочити силам, виснаженим літніми боями".

Більше деталей: Журналісти нагадують, що ці плани розділяли Вашингтон і Київ.

Американські військові чиновники хотіли, щоб Україна звільнила місто Мелітополь на півдні країни. Попри те, що останнім часом це було в центрі уваги, Україна має все менше часу, щоб прорвати оборону Росії, пише видання.