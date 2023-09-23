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Визит Зеленского раскрыл "стратегические разногласия" между Украиной и США - NYT

Роман ПетренкоСуббота, 23 сентября 2023, 12:08
Визит Зеленского раскрыл стратегические разногласия между Украиной и США - NYT
фото: оп

Президент Владимир Зеленский предсказал во время своего визита в Вашингтон, что ВСУ освободят Бахмут до конца года, что указывает на различие позиции Украины и США относительно контрнаступления, пишет The New York Times.

Источник: The New York Times

Дословно: "Эти планы демонстрируют пропасть между Киевом и американскими планировщиками войны, которые считают, что Украина должна больше сосредотачиваться на Юге".

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Детали: По данным журналистов, некоторые американские чиновники говорят, что "бой в Бахмуте стал чем-то вроде одержимости господина Зеленского и его военных руководителей".

Зеленский на встрече в четверг с американскими редакторами также спрогнозировал, что украинские войска деоккупируют еще два города, захваченные Россией. Он не сказал, какие именно.

И вопреки ожиданиям военных аналитиков с Запада, господин Зеленский заявил, что Украина будет воевать всю зиму, без паузы.

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Дословно: "Некоторые американские официальные лица заявили, что украинское контрнаступление, похоже, не достигнет стратегических целей перерезания или сужения сухопутного моста между Крымом и российской границей.

Российские минные поля оказались мощной защитой, и украинские власти чрезвычайно обеспокоены большими потерями, которые могут быть вызваны любыми попытками преодолеть эти барьеры.

Представители США заявили, что вскоре украинским силам будет еще труднее поддерживать продвижение вперед, поскольку почва становится мягкой и болотяной. Некоторые официальные лица говорят, что в течение нескольких недель украинской армии понадобится время, чтобы восстановить запасы техники и дать отдохнуть силам, истощенным летними боями".

Больше деталей: Журналисты напоминают, что эти планы разделяли Вашингтон и Киев.

Американские военные чиновники хотели, чтобы Украина освободила город Мелитополь на юге страны. Несмотря на то, что в последнее время это было в центре внимания, Украина имеет все меньше времени, чтобы прорвать оборону России, пишет издание.

Темы: ЗеленскийБахмутМелитопольСША
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