Обстріл Кременчука: кількість постраждалих зросла

Кількість поранених та травмованих внаслідок ракетного обстрілу Кременчука зросла до 32 людей.

Джерело: начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік в коментарі "Суспільному"

Деталі: За його словами, після ракетного удару по центру Кременчука ввечері 22 вересня госпіталізували 31 людину, ще одна звернулася до медиків вночі.

Реклама:

Троє людей, які перебували в тяжкому стані в лікарні, вже прооперовані. Їх стан залишається незмінним.

Пряма мова Лєдніка: "На жаль, є один загиблий, співчуття родині загиблого. Це чоловік. Стан дітей: всі діти (лікуються – ред.) амбулаторно.

В одного була черепно-мозкова травма, це спричинено падінням навісної стелі. Не страшно. Діти цілі".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: Росія вдарила ракетами по Кременчуку на Полтавщині ввечері 22 вересня.Одну ракету, за інформацією Луніна збили сили ППО. Є влучання в цивільну інфраструктуру.