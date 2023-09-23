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Обстріл Кременчука: кількість постраждалих зросла

Роман ПетренкоСубота, 23 вересня 2023, 13:39
Обстріл Кременчука: кількість постраждалих зросла
кременчук 22 вересня, фото: суспільне

Кількість поранених та травмованих внаслідок ракетного обстрілу Кременчука зросла до 32 людей.

Джерело: начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік в коментарі "Суспільному"

Деталі: За його словами, після ракетного удару по центру Кременчука ввечері 22 вересня госпіталізували 31 людину, ще одна звернулася до медиків вночі.

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Троє людей, які перебували в тяжкому стані в лікарні, вже прооперовані. Їх стан залишається незмінним.

Пряма мова Лєдніка: "На жаль, є один загиблий, співчуття родині загиблого. Це чоловік. Стан дітей: всі діти (лікуються – ред.) амбулаторно.

В одного була черепно-мозкова травма, це спричинено падінням навісної стелі. Не страшно. Діти цілі".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: Росія вдарила ракетами по Кременчуку на Полтавщині ввечері 22 вересня.Одну ракету, за інформацією Луніна збили сили ППО. Є влучання в цивільну інфраструктуру.

Теми: ракетний ударПолтавська область
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