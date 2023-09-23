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Обстрел Кременчуга: количество пострадавших возросло

Роман ПетренкоСуббота, 23 сентября 2023, 13:39
Обстрел Кременчуга: количество пострадавших возросло
кременчук 22 сентября, фото: общественное

Количество раненых и травмированных в результате ракетного обстрела Кременчуга возросло до 32 человек.

Источник: начальник Кременчугского РВА Олег Ледник в комментарии "Суспільному"

Детали: По его словам, после ракетного удара по центру Кременчуга вечером 22 сентября госпитализировали 31 человека, еще один обратился к медикам ночью.

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Три человека, которые находились в тяжелом состоянии в больнице, уже прооперированы. Их состояние остается неизменным.

Прямая речь Ледника: "К сожалению, есть один погибший, соболезнования семье погибшего. Это мужчина. Состояние детей: все дети (лечатся - ред.) амбулаторно.

У одного была черепно-мозговая травма, это вызвано падением навесного потолка. Не страшно. Дети целы".

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Предыстория: Россия ударила ракетами по Кременчугу на Полтавщине вечером 22 сентября. одну ракету, по информации Лунина сбили силы ПВО. Есть попадание в гражданскую инфраструктуру.

Темы: ракетный ударПолтавская область
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