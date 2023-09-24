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Ми ріжемо логістичні шляхи росіян на Бахмутському напрямку – Євлаш

Роман ПетренкоНеділя, 24 вересня 2023, 09:46
Ми ріжемо логістичні шляхи росіян на Бахмутському напрямку – Євлаш
фото: генштаб зсу

Збройні сили вже дістають до одного логістичного маршруту росіян на Бахмутському напрямку та працюють над тим, аби перерізати інші.

Джерело: керівник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону

Пряма мова Євлаша: "Один зі шляхів, ми вже можемо до нього добивати, це траса Бахмут – Горлівка, яка знаходиться за 3 км від лінії зіткнення, це робоча дистанція для наших мінометів та БПЛА.

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Також у противника ще залишається декілька логістичних трас, якими він постачає забезпечення до бахмутського угруповання, це і траси, які ведуть з окупованої території.

Проте ми продовжуємо зараз різати ці шляхи й продовжимо це робити далі, аби знекровити російське угруповання на цьому напрямку і завдати йому максимальних втрат".

Деталі: За словами Євлаша, вперше після тривалої перерви ворог спробував перевірити оборону ЗСУ поблизу Білогорівки, кинули в бій своїх в’язнів – всі вони були знищені.

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Теми: Бахмутвійна
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