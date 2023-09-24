Мы режем логистические пути россиян на Бахмутском направлении - Евлаш
Вооруженные силы уже достают до одного логистического маршрута россиян на Бахмутском направлении и работают над тем, чтобы перерезать другие.
Источник: руководитель пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона
Прямая речь Евлаша: "Один из путей, мы уже можем до него добивать, это трасса Бахмут - Горловка, которая находится в 3 км от линии соприкосновения, это рабочая дистанция для наших минометов и БПЛА.
Также у противника еще остается несколько логистических трасс, по которым он поставляет обеспечение в Бахмутскую группировку, это и трассы, которые ведут с оккупированной территории.
Однако мы продолжаем сейчас резать эти пути и продолжим это делать дальше, чтобы обескровить российскую группировку на этом направлении и нанести ей максимальные потери".
Детали: По словам Евлаша, впервые после длительного перерыва враг попытался проверить оборону ВСУ вблизи Белогоровки, бросили в бой своих заключенных - все они были уничтожены.