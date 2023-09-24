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Окупанти запровадили низку заборон на окупованій частині Донеччини

Роман ПетренкоНеділя, 24 вересня 2023, 14:16
Окупанти запровадили низку заборон на окупованій частині Донеччини
фото: тасс

Ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін видав "указ", у якому запровадив низку заборон на окупованій Росією частині Донеччини, серед яких військова цензура та заборони на зібрання.

Джерело: "указ" Пушиліна

Дослівно: "Запровадити військову цензуру за поштовими відправленнями та повідомленнями, що передаються за допомогою телекомунікаційних систем, а також контроль за телефонними переговорами.

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Вводиться заборона на проведення зборів, мітингів і демонстрацій, походів і пікетувань, а також інших масових заходів...

... також заборона на проведення страйків та інших способів зупинення або припинення діяльності організацій.

Деталі: Крім того, запроваджено комендантську годину з понеділка до п'ятниці з 23:00 до 04:00 години.

ВІДЕО ДНЯ

Так званим "чиновникам" і "бюджетникам" заборонили виїзд будь-куди, крім Росії, без дозволу.

Що передувало: 8-10 вересня Росія провела фейкові "вибори" депутатів місцевих рад на окупованих територіях України разом із місцевими виборами по всій Росії. 

ЄС заявив про невизнання російських фейкових "виборів" на окупованих територіях України і наголосив, що керівництво РФ відповідатиме за наслідки цих незаконних дій.

Рада Європи оголосила, що фіктивні "вибори", які Росія провела на окупованих територіях України, є недійсними відповідно до міжнародного права.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон ніколи не визнає результати цих псевдовиборів.

Теми: ПушилінокупаціяРосіявійна
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