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Оккупанты ввели ряд запретов на оккупированной части Донецкой области

Роман ПетренкоВоскресенье, 24 сентября 2023, 14:16
Оккупанты ввели ряд запретов на оккупированной части Донецкой области
фото: тасс

Главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин издал "указ", в котором ввел ряд запретов на оккупированной Россией части Донецкой области, среди которых военная цензура и запреты на собрания.

Источник: "указ" Пушилина

Дословно: "Ввести военную цензуру за почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемыми с помощью телекоммуникационных систем, а также контроль за телефонными переговорами.
Вводится запрет на проведение собраний, митингов и демонстраций, шествий и пикетирований, а также иных массовых мероприятий...

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... также запрет на проведение забастовок и иных способов приостановления или прекращения деятельности организаций.

Детали: Кроме того введен комендантский час с понедельника по пятницу с 23:00 до 04:00 часов.

Так называемым "чиновникам" и "бюджетникам" запретили выезд куда угодно, кроме России, без разрешения.

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Что предшествовало: 8-10 сентября Россия провела фейковые "выборы" депутатов местных советов на оккупированных территориях Украины вместе с местными выборами по всей России.

ЕС заявил о непризнании российских фейковых "выборов" на оккупированных территориях Украины и подчеркнул, что руководство РФ будет отвечать за последствия этих незаконных действий.

Совет Европы объявил, что фиктивные "выборы", которые Россия провела на оккупированных территориях Украины, являются  недействительными в соответствии с международным правом.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон никогда не признает результаты этих псевдовыборов.

Темы: ПушилиноккупацияРосcиявойна
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