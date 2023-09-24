Росіяни знову вдарили по Херсону авіабомбами
Неділя, 24 вересня 2023, 22:50
У неділю ввечері росіяни знову завдали ударів керованими авіабомбами по Херсону та Антонівці.
Джерело: начальник Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram
Дослівно: "Близько години тому армія РФ завдала по Херсону два удари керованими авіабомбами і два – по Антонівці.
Реклама:
Інформація про руйнування і постраждалих уточнюється".
Що передувало: У неділю вдень росіяни здійснили артилерійські обстріли Корабельного району Херсона, постраждало четверо цивільних.
Згодом по Херсону влучили дві ворожі авіабомби, було травмовано жінку.
ВІДЕО ДНЯ
Повідомлялося, що внаслідок російських обстрілів Херсона у неділю постраждало щонайменше 6 осіб.