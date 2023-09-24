Росіяни знову вдарили по Херсону авіабомбами

У неділю ввечері росіяни знову завдали ударів керованими авіабомбами по Херсону та Антонівці.

Джерело: начальник Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram

Дослівно: "Близько години тому армія РФ завдала по Херсону два удари керованими авіабомбами і два – по Антонівці.

Реклама:

Інформація про руйнування і постраждалих уточнюється".

Що передувало: У неділю вдень росіяни здійснили артилерійські обстріли Корабельного району Херсона, постраждало четверо цивільних.

Згодом по Херсону влучили дві ворожі авіабомби, було травмовано жінку.

ВІДЕО ДНЯ

Повідомлялося, що внаслідок російських обстрілів Херсона у неділю постраждало щонайменше 6 осіб.