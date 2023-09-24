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Росіяни знову вдарили по Херсону авіабомбами

Катерина ТищенкоНеділя, 24 вересня 2023, 22:50
Росіяни знову вдарили по Херсону авіабомбами
фото: Дмитро Ларін, УП

У неділю ввечері росіяни знову завдали ударів керованими авіабомбами по Херсону та Антонівці.

Джерело: начальник Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram

Дослівно: "Близько години тому армія РФ завдала по Херсону два удари керованими авіабомбами і два – по Антонівці.

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Інформація про руйнування і постраждалих уточнюється".

Що передувало: У неділю вдень росіяни здійснили артилерійські обстріли Корабельного району Херсона, постраждало четверо цивільних.

Згодом по Херсону влучили дві ворожі авіабомби, було травмовано жінку.

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Повідомлялося, що внаслідок російських обстрілів Херсона у неділю постраждало щонайменше 6 осіб.

Теми: Херсонвійна
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