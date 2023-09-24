Россияне снова ударили по Херсону авиабомбами
Воскресенье, 24 сентября 2023, 22:50
В воскресенье вечером россияне снова нанесли удары управляемыми авиабомбами по Херсону и Антоновке.
Источник: начальник Херсонской МВА Роман Мрочко в Telegram
Дословно: "Около часа назад армия РФ нанесла по Херсону два удара управляемыми авиабомбами и два – по Антоновке.
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Информация о разрушениях и пострадавших уточняется".
Что предшествовало: В воскресенье днем россияне совершили артиллерийские обстрелы Корабельного района Херсона, пострадали четверо гражданских.
Впоследствии по Херсону попали две вражеские авиабомбы, была травмирована женщина.
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Сообщалось, что в результате российских обстрелов Херсона в воскресенье пострадали по меньшей мере 6 человек.