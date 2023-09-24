Ракетний обстріл Кременчука: кількість постраждалих зросла до 55

Кількість постраждалих внаслідок удару РФ по Кременчуку 22 вересня зросла до 55 осіб, 1 людина загинула.

Джерело: голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у Telegram

Дослівно: "Кількість постраждалих у результаті ворожого удару по Кременчуку збільшилась до 55 осіб.

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19 людей перебувають на стаціонарному лікуванні, у тому числі одна дитина. Усього постраждало шестеро дітей. Також серед постраждалих є одна вагітна жінка".

Що передувало: Раніше було відомо про 32 поранених та травмованих внаслідок ракетного обстрілу Кременчука.

Росія вдарила ракетами по Кременчуку на Полтавщині ввечері 22 вересня. Одну ракету, за інформацією Луніна, збили сили ППО. Є влучання в цивільну інфраструктуру.