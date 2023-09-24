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Ракетный обстрел Кременчуга: количество пострадавших возросло до 55

Катерина ТищенкоВоскресенье, 24 сентября 2023, 23:52
Ракетный обстрел Кременчуга: количество пострадавших возросло до 55
последствия удара по Кременчугу 22 сентября, фото: Суспільне

Количество пострадавших в результате удара РФ по Кременчугу 22 сентября возросло до 55 человек, 1 человек погиб.

Источник: председатель Полтавской ОГА Дмитрий Лунин в Telegram

Дословно: "Количество пострадавших в результате вражеского удара по Кременчугу увеличилось до 55 человек.

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19 человек находятся на стационарном лечении, в том числе один ребенок. Всего пострадало шестеро детей. Также среди пострадавших есть одна беременная женщина".

Что предшествовало: Ранее было известно о 32 раненых и травмированных в результате ракетного обстрела Кременчуга.

Россия ударила ракетами по Кременчугу на Полтавщине вечером 22 сентября. одну ракету, по информации Лунина сбили силы ПВО. Есть попадание в гражданскую инфраструктуру.

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Темы: Кременчугвойна
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