Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ракетный обстрел Кременчуга: количество пострадавших возросло до 55

Катерина ТищенкоВоскресенье, 24 сентября 2023, 23:52
Ракетный обстрел Кременчуга: количество пострадавших возросло до 55
последствия удара по Кременчугу 22 сентября, фото: Суспільне

Количество пострадавших в результате удара РФ по Кременчугу 22 сентября возросло до 55 человек, 1 человек погиб.

Источник: председатель Полтавской ОГА Дмитрий Лунин в Telegram

Дословно: "Количество пострадавших в результате вражеского удара по Кременчугу увеличилось до 55 человек.

Реклама:

19 человек находятся на стационарном лечении, в том числе один ребенок. Всего пострадало шестеро детей. Также среди пострадавших есть одна беременная женщина".

Что предшествовало: Ранее было известно о 32 раненых и травмированных в результате ракетного обстрела Кременчуга.

Россия ударила ракетами по Кременчугу на Полтавщине вечером 22 сентября. одну ракету, по информации Лунина сбили силы ПВО. Есть попадание в гражданскую инфраструктуру.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Кременчугвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

Все новости...
Кременчуг
До 31 выросло количество раненых от удара по Кременчугу – ОВА
Враг ночью попал в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге
Годовщина удара по ТЦ в Кременчуге: под подозрением трое российских командиров, следствие продолжается
Последние новости
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
10:33
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
Все новости...
Реклама: