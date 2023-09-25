Ночной удар по Югу: защитники сбили 19 "Шахедов" и 11 "Калибров", но есть попадания

Этой ночью защитники во время ракетной атаки по южным регионам сбили 11 крылатых ракет россиян типа "Калибр" и 19 "Шахедов", из-за попадания в Одессе повреждения получил морской вокзал, а в здании привокзальной гостиницы тушили пожар.

Источник: пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, председатель Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, Силы обороны юга в Telegram

Прямая речь Гуменюк: "И массированная, и комбинированная атака (россиян - ред.) состоялась этой ночью. 19 дронов ударного типа "Shahed" были запущены, и все (они) уничтожены силами противовоздушной обороны".

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Детали: По ее словам, также враг запустил 12 крылатых ракет типа "Калибр", две из них были сбиты над Николаевской и Кировоградской областями.

"Очень мощная и тяжелая была боевая работа. К сожалению, в результате этой работы обломками были повреждены и частные дома, и возгорание травы происходило, и, к сожалению, произошло попадание", - отметила Гуменюк.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер уточнил, что под ударом оказалась припортовая инфраструктура. "В нежилой высотке в г. Одесса вспыхнул пожар, который был оперативно ликвидирован", - сообщил он.

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По его словам, также зафиксированы разрушения в складском помещении и одном из частных домов Одесского района.

Также в Одессе в результате взрывной волны пострадал один гражданский человек. Женщина получила повреждения обломками и сейчас получает всю необходимую помощь в местной больнице.

Обновлено: Позже Силы обороны юга сообщили, что ночью враг направил по Одесской области 19 ударных дронов типа "Shahed-136/131" и 2 сверхзвуковые ракеты "Оникс".

"К сожалению, враг коварно попал в припортовую инфраструктуру. Существенные повреждения получил морской вокзал в Одессе, в здании привокзальной гостиницы, которая уже несколько лет не функционирует, вспыхнул пожар. Пожарные оперативно его ликвидировали. "Ониксами" разрушены зернохранилища. Но люди не пострадали", - говорится в сообщении.

Также в результате падения обломков в ходе боевой работы, повреждения и возгорания получили складские здания одного из предприятий и частный дом в пригороде Одессы. Возгоралась трава на открытых территориях.

Пожары ликвидированы. Пострадавших не зафиксировано.

Взрывными волнами в нескольких домах выбиты стекла, одна гражданская женщина травмирована, ей оказана медицинская помощь.

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