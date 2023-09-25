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Умер народный депутат Иванчук

Елена Рощина, Роман РоманюкПонедельник, 25 сентября 2023, 09:18
Умер народный депутат Иванчук
Андрей Иванчук, фото с Facebook-страницы политика

Народный депутат трех последних созывов Верховной Рады Андрей Иванчук умер в возрасте 50 лет.

Источник: глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в Facebook, источники "Украинской правды"

Прямая речь Стефанчука: "Сегодня ночью отошел в вечность народный депутат Украины, депутат 7-го, 8-го, 9-го созывов Андрей Иванчук. 

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Мои искренние соболезнования родным и близким в связи с преждевременной смертью".

Детали: По информации УП, предварительная причина смерти – отрыв тромба.

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Напомним: В 2019 году Андрей Иванчук был избран в Верховную Раду 9 созыва как беспартийный самовыдвиженец по 88 округу (Ивано-Франковская область). С 6 декабря 2019 года он был членом депутатской группы "Доверие".

С 12 декабря 2012 года по 27 ноября 2014 года Иванчук был нардепом от ВО "Батькивщина", а в 2014 году прошел в парламент от партии "Народный фронт".

В ноябре 2020 года Иванчука поймали на неперсональном голосовании.

Родился Андрей Иванчук 16 июня 1973 года в Ивано-Франковске, ему было 50 лет.

Темы: ИванчукВерховная Рада
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