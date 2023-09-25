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ЗСУ ліквідували командувача штабу ЧФ під час удару по Севастополю - ССО

"Українська правда"Понеділок, 25 вересня 2023, 13:36
ЗСУ ліквідували командувача штабу ЧФ під час удару по Севастополю - ССО
АТАКА УКРАЇНИ НА ШТАБ ЧОРНОМОРСЬКОГО ФЛОТУ РОСІЇ В СЕВАСТОПОЛІ, ФОТО КРИМ. РЕАЛІЇ

Сили спеціальних операцій ЗСУ заявляють, що в результаті ураження штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі загинули 34 офіцери, серед яких командувач ЧФ РФ.

Джерело: пресслужба ССО

Дослівно: "Оновлена інформація по втратах противника в результаті проведення спецоперації ССО зі знищення ВДК "Мінськ" та штабу ЧФ РФ.

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Враховуючи факт, що ВДК "Мінськ" мав на наступний день вийти на бойове чергування, особовий склад був присутній на ВДК. Безповоротні втрати склали 62 окупанта.

Після ураження штабу ЧФ РФ загинуло 34 офіцера, серед них командувач ЧФ РФ. Ще 105 окупантів було поранено. Будівля штабу не підлягає відновленню.

Йдемо далі!".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Як відомо, з 2022 року Чорноморським флотом РФ командує адмірал Віктор Соколов.

 
Командувач ЧФ РФ Віктор Соколов
фото: росзмі

Що передувало: Ураження російського підводного човна "Ростов-на-Дону" та десантного корабля "Мінськ" в ніч на 13 вересня стало можливим завдяки Силам спецоперацій ЗСУ.

До влучного удару ракет 22 вересня по штабу Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому місті Севастополь також призвела вдала операція Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Довідково: Чорноморський флот РФ очолює віцеадмірал Віктор Соколов. Після удару українських ракет по штабу в Севастополі курсувала непідтверджена інформація про його загибель. У повідомленні ССО прізвище не вказується.

Теми: ССОвійна
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