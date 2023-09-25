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ВСУ ликвидировали командующего штаба ЧФ во время удара по Севастополю – ССО

"Украинская правда"Понедельник, 25 сентября 2023, 13:36
ВСУ ликвидировали командующего штаба ЧФ во время удара по Севастополю – ССО
АТАКА УКРАИНЫ НА ШТАБ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ В СЕВАСТОПОЛЕ, ФОТО КРЫМ. РЕАЛИИ

Силы специальных операций ВСУ заявляют, что в результате поражения штаба Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе погибли 34 офицера, среди которых командующий ЧФ РФ.

Источник: пресс-служба ССО

Дословно: "Обновленная информация по потерям противника в результате проведения спецоперации ССО по уничтожению БДК "Минск" и штаба ЧФ РФ.

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Учитывая факт, что БДК "Минск" должен был на следующий день выйти на боевое дежурство, личный состав присутствовал на БДК. Безвозвратные потери составили 62 оккупанта.

После поражения штаба ЧФ РФ погибло 34 офицера, среди них командующий ЧФ РФ. Еще 105 оккупантов были ранены. Здание штаба не подлежит восстановлению.

Идем дальше!".

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Детали: Как известно, с 2022 года Черноморским флотом РФ командует адмирал Виктор Соколов.

Командующий ЧФ РФ Виктор Соколов
Командующий ЧФ РФ Виктор Соколов
фото: россми

Что предшествовало: Поражение российской подводной лодки "Ростов-на-Дону" и десантного корабля "Минск" в ночь на 13 сентября стало возможным благодаря Силам спецопераций ВСУ.

К точному удару ракет 22 сентября по штабу Черноморского флота России во временно оккупированном городе Севастополь также привела удачная операция Сил специальных операций ВСУ.

Справка: Черноморский флот РФ возглавляет вице-адмирал Виктор Соколов. После удара украинских ракет по штабу в Севастополе курсировала неподтвержденная информация о его гибели. В сообщении ССО фамилия не указывается.

Темы: ССОвойна
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