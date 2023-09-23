"Крабовая ловушка": ССО навели ракети на штаб ЧФ РФ під час наради керівників

До влучного удару ракет 22 вересня по штабу Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому місті Севастополь призвела вдала операція Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Джерело: пресслужба ССО в соцмережах

Деталі: За словами спецпризначенців, зухвала та кропітка робота Сил спеціальних операцій дозволила "вчасно та точно" вразити штаб Чорноморського флоту під час проведення наради керівного складу флоту РФ в окупованому Севастополі.

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Бійці ССО передали дані Повітряним силам для нанесення ураження.

Дослівно: "Деталі проведення - стануть відомі, коли це буде можливо, а результат - десятки загиблих та поранених окупантів, серед яких вищий керівний склад флоту.

Йдемо далі!".

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