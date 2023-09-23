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"Крабовая ловушка": ССО навели ракети на штаб ЧФ РФ під час наради керівників

Валентина РоманенкоСубота, 23 вересня 2023, 07:21
Крабовая ловушка: ССО навели ракети на штаб ЧФ РФ під час наради керівників
ілюстрація ССО

До влучного удару ракет 22 вересня по штабу Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому місті Севастополь призвела вдала операція Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Джерело: пресслужба ССО в соцмережах

Деталі: За словами спецпризначенців, зухвала та кропітка робота Сил спеціальних операцій дозволила "вчасно та точно" вразити штаб Чорноморського флоту під час проведення наради керівного складу флоту РФ в окупованому Севастополі.

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Бійці ССО передали дані Повітряним силам для нанесення ураження.

Дослівно: "Деталі проведення - стануть відомі, коли це буде можливо, а результат - десятки загиблих та поранених окупантів, серед яких вищий керівний склад флоту.

Йдемо далі!".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Вранці 22 вересня Міністерство оборони країни-агресора заявило про атаку керованими ракетами та БПЛА літакового типу окупованого Криму, начебто росіянам вдалося збити одну ракету та 2 безпілотники.
  • Пізніше стало відомо про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. Міноборони РФ навіть визнало загибель одного військового, хоча пізніше у оборонному відомстві окупантів загиблого назвали "зниклим без вісти".
  • На тлі вибухів в окупованому Криму командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук подякував пілотам Повітряних сил і потролив російську пропаганду.
  • За даними іноземних ЗМІ, для атаки на штаб Чорноморського флоту Україна використала ракети Storm Shadow.
  • Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що внаслідок атаки України на штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше 9 осіб, а поранення отримали 16. Серед них — російські генерали.

Теми: ЧФ РосіїКримССОвійна
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