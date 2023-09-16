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ССО дістане скрізь: як спецпризначенці навели ракети на російську субмарину в Криму

Валентина РоманенкоСубота, 16 вересня 2023, 08:01
ССО дістане скрізь: як спецпризначенці навели ракети на російську субмарину в Криму
пожежа в доках Севастополя 13 вересня. фото з відкритих джерел

Ураження російського підводного човна "Ростов-на-Дону" та десантного корабля "Мінськ" в ніч на 13 вересня стало можливим завдяки Силам спецоперацій ЗСУ.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: Спецпризначенці розкрили певні деталі операції.

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ССО отримали інформацію із декількох джерел про ймовірне розташування великого десантного корабля "Мінськ" і дизель-електричного підводного човна "Ростов-на-Дону" на одному з судноремонтних підприємств у тимчасово окупованому Севастополі.

З метою ідентифікації цілей, наведення та коригування вогню, а також розвідки на оперативній глибині противника залучили операторів ССО.

На човнах група підійшла до безпечного місця і здійснила пересування до берега завдяки підводним засобам доставки.

ВІДЕО ДНЯ

Провівши успішну інфільтрацію (проникнення на визначені позиції –ред.), воїни приступили до виконання основної частини операції. За допомогою спеціальних технічних засобів розвідки було виконано ідентифікацію та наведення на ціль.

Під час безпосереднього ураження (Повітряні сили ЗСУ задіяли крилаті авіаційні ракети Storm Shadow –ред.) група здійснювала коригування вогню і підтвердження знищення цілей.

На відео – фіксація наслідків ураження.

Після цього бійці ССО провели успішну ексфільтрацію (виведення бійців з місця бойових дій –ред.).

Дослівно ССО: "Все це стало можливим завдяки професіоналізму та зухвалості наших воїнів!

Зазначений матеріал публікується через певний час, враховуючи операційну безпеку і змушуючи ворога зрозуміти, що вже немає ніде безпечного місця для них. Йдемо далі!".

Читайте також: Повітряні сили показали, чим б'ють по цілях РФ: Storm Shadow під одне крило, Scalp – під друге

Передісторія:

  • У ніч на 13 вересня окупаційна "влада" Севастополя повідомила пропожежу на судноремонтному заводі в районі Кілен-балки, Міноборони Росії заявило про атаку ракетами та безпілотними катерами.
  • ДослідникиOSINT повідомили, що на судноремотному заводі в окупованому Севастополі пошкоджено два судна: великий десантний корабель класу Ropucha та підводний човен класу Kilo. Російський Telegram-канал Baza писав, що внаслідок атаки пошкодили великий десантний корабель "Мінськ" і дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону", який був спущений на воду лише у 2014 році та є носієм крилатих ракет "Калібр", що ними РФ обстрілює мирні міста України.
  • За даними британської розвідки, підводний човен "Ростов-на-Дону" та десантний корабель "Мінськ" отримали критичні ушкодження у результаті удару України. Аналітики вважають, що будь-які зусилля з повернення підводного човна до ладу, ймовірно, займуть багато років і коштуватимуть сотні мільйонів доларів.
  • Вдень 13 вересня командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук недвозначно подякував українським пілотам за те, що окупантів "штормить" у Севастополі.

Теми: ССОКримвійна
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