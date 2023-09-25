Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ведучі "1+1" та ексміністр культури Ткаченко попросили взяти Коломойського на поруки

"Українська правда"Понеділок, 25 вересня 2023, 16:37
Ведучі 1+1 та ексміністр культури Ткаченко попросили взяти Коломойського на поруки
Фото: Getty Images

У Київському апеляційному суді, де 25 вересня оскаржується обрання бізнесмену Ігорю Коломойському запобіжного заходу, телеведучі каналу "1+1" виступили із проханням взяти його на поруки.  

Джерело: "Суспільне новини", "ЦПК"

Деталі: Сторона захисту просить скасувати арешт Коломойського із альтернативою застави 509 мільйонів гривень. Прокурор клопотав, щоб засідання проводили у закритому режимі. Однак адвокати не проти, аби воно було відкритим.

Реклама:

Телеведучі каналу "1+1" Наталія Мосейчук, Алла Мазур, Юрій Горбунов, а також колишній міністр культури Олександр Ткаченко заявили, що готові взяти Коломойського на поруки.

Також про готовність це зробити заявив головний раввин Дніпра Шмуель Камінецький.

Коломойський в спілкуванні із журналістами сказав, що почувається добре і зазначив, що не спілкується з представниками влади, оскільки у нього відібрали телефон.

ВІДЕО ДНЯ

Мосейчук назвала рішення взяти Коломойського на поруки "історією про гуманність" і додала, що воно було колективним.

Водночас ГО "ЦПК" наводить кілька цитат із виступів в суді.

Передісторія:

  • 15 вересня Коломойському повідомили вже третю підозру.
  • 2 вересня Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора повідомили Коломойському підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
  • Шевченківський райсуд Києва обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів із можливістю внесення застави в розмірі майже 510 мільйонів гривень.
  • Детективи НАБУ за погодження САП 7 вересня повідомили про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн кінцевому бенефіціарному власнику ПАТ КБ "ПриватБанк" та п’ятьом членам організованої ним групи. 
  • 8 вересня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура на 2 доби наклали арешт на активи та майно Коломойського.

Теми: КоломойськийТкаченкомедіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОГП відкрив справу через бійку нардепів Куницького і Дмитрука

У німецького Rheinmetall замовили велику партію боєприпасів для України

Відео, фотоВійськкомат звільняв від служби депутатів та їхніх родичів в Одесі – ДБР

Мера Сум Лисенка випустили із СІЗО під заставу

Байден планує у листопаді зустрітись із Сі у США – WP

Рада ухвалила зміни до поточного бюджету: на оборону додатково спрямують 300 мільярдів

Усі новини...
Коломойський
Як за допомогою "правок Лозового" олігарха Коломойського рятують від антикорупційних органів
Справи на Коломойського: БЕБ запевняє, що не ставить палиці в колеса НАБУ
Суд збільшив розмір застави Коломойському: майже 4 мільярди гривень
Останні новини
18:27
фотоУдар росіян по Харкову: рятувальники завершили пошуки
18:18
Комінбанк оштрафували на максимальну суму за порушення фінмоніторингу та валютного законодавства
18:03
AFP: "Вагнерівці" замовляли в компанії з Китаю супутникові знімки, зокрема Москви
17:58
ЗМІ: Боррель відвідає Китай 12-14 жовтня
17:45
Фото, відеоКоломойський знову не зміг добитися скасування арешту
17:39
ЄС занепокоєний намірами Росії створити базу для флоту в невизнаній Абхазії
17:30
ОГП відкрив справу через бійку нардепів Куницького і Дмитрука
17:29
фотоОкупанти до 13 років засудили українського журналіста Цигіпу
17:28
В України не було ні грошей, ні часу, щоб завершити підготовку до зими - Reuters
17:14
відеоФедоров показав БПЛА зі штучним інтелектом з Армії дронів
Усі новини...
Реклама: