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Ведучі "1+1" та ексміністр культури Ткаченко попросили взяти Коломойського на поруки

"Українська правда"Понеділок, 25 вересня 2023, 16:37
Ведучі 1+1 та ексміністр культури Ткаченко попросили взяти Коломойського на поруки
Фото: Getty Images

У Київському апеляційному суді, де 25 вересня оскаржується обрання бізнесмену Ігорю Коломойському запобіжного заходу, телеведучі каналу "1+1" виступили із проханням взяти його на поруки.  

Джерело: "Суспільне новини", "ЦПК"

Деталі: Сторона захисту просить скасувати арешт Коломойського із альтернативою застави 509 мільйонів гривень. Прокурор клопотав, щоб засідання проводили у закритому режимі. Однак адвокати не проти, аби воно було відкритим.

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Телеведучі каналу "1+1" Наталія Мосейчук, Алла Мазур, Юрій Горбунов, а також колишній міністр культури Олександр Ткаченко заявили, що готові взяти Коломойського на поруки.

Також про готовність це зробити заявив головний раввин Дніпра Шмуель Камінецький.

Коломойський в спілкуванні із журналістами сказав, що почувається добре і зазначив, що не спілкується з представниками влади, оскільки у нього відібрали телефон.

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Мосейчук назвала рішення взяти Коломойського на поруки "історією про гуманність" і додала, що воно було колективним.

Водночас ГО "ЦПК" наводить кілька цитат із виступів в суді.

Передісторія:

  • 15 вересня Коломойському повідомили вже третю підозру.
  • 2 вересня Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора повідомили Коломойському підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
  • Шевченківський райсуд Києва обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів із можливістю внесення застави в розмірі майже 510 мільйонів гривень.
  • Детективи НАБУ за погодження САП 7 вересня повідомили про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн кінцевому бенефіціарному власнику ПАТ КБ "ПриватБанк" та п’ятьом членам організованої ним групи. 
  • 8 вересня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура на 2 доби наклали арешт на активи та майно Коломойського.

Теми: КоломойськийТкаченкомедіа
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