Ведучі "1+1" та ексміністр культури Ткаченко попросили взяти Коломойського на поруки
У Київському апеляційному суді, де 25 вересня оскаржується обрання бізнесмену Ігорю Коломойському запобіжного заходу, телеведучі каналу "1+1" виступили із проханням взяти його на поруки.
Джерело: "Суспільне новини", "ЦПК"
Деталі: Сторона захисту просить скасувати арешт Коломойського із альтернативою застави 509 мільйонів гривень. Прокурор клопотав, щоб засідання проводили у закритому режимі. Однак адвокати не проти, аби воно було відкритим.
Телеведучі каналу "1+1" Наталія Мосейчук, Алла Мазур, Юрій Горбунов, а також колишній міністр культури Олександр Ткаченко заявили, що готові взяти Коломойського на поруки.
Також про готовність це зробити заявив головний раввин Дніпра Шмуель Камінецький.
Коломойський в спілкуванні із журналістами сказав, що почувається добре і зазначив, що не спілкується з представниками влади, оскільки у нього відібрали телефон.
Мосейчук назвала рішення взяти Коломойського на поруки "історією про гуманність" і додала, що воно було колективним.
Водночас ГО "ЦПК" наводить кілька цитат із виступів в суді.
Передісторія:
- 15 вересня Коломойському повідомили вже третю підозру.
- 2 вересня Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора повідомили Коломойському підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
- Шевченківський райсуд Києва обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів із можливістю внесення застави в розмірі майже 510 мільйонів гривень.
- Детективи НАБУ за погодження САП 7 вересня повідомили про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн кінцевому бенефіціарному власнику ПАТ КБ "ПриватБанк" та п’ятьом членам організованої ним групи.
- 8 вересня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура на 2 доби наклали арешт на активи та майно Коломойського.