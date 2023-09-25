Ведучі "1+1" та ексміністр культури Ткаченко попросили взяти Коломойського на поруки

У Київському апеляційному суді, де 25 вересня оскаржується обрання бізнесмену Ігорю Коломойському запобіжного заходу, телеведучі каналу "1+1" виступили із проханням взяти його на поруки.

Джерело: "Суспільне новини", "ЦПК"

Деталі: Сторона захисту просить скасувати арешт Коломойського із альтернативою застави 509 мільйонів гривень. Прокурор клопотав, щоб засідання проводили у закритому режимі. Однак адвокати не проти, аби воно було відкритим.

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Телеведучі каналу "1+1" Наталія Мосейчук, Алла Мазур, Юрій Горбунов, а також колишній міністр культури Олександр Ткаченко заявили, що готові взяти Коломойського на поруки.

Також про готовність це зробити заявив головний раввин Дніпра Шмуель Камінецький.

Коломойський в спілкуванні із журналістами сказав, що почувається добре і зазначив, що не спілкується з представниками влади, оскільки у нього відібрали телефон.

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Мосейчук назвала рішення взяти Коломойського на поруки "історією про гуманність" і додала, що воно було колективним.

Водночас ГО "ЦПК" наводить кілька цитат із виступів в суді.

Передісторія: