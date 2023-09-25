Ведущие "1+1" и экс-министр культуры Ткаченко попросили взять Коломойского на поруки

В Киевском апелляционном суде, где 25 сентября обжалуется избрание бизнесмену Игорю Коломойскому меры пресечения, телеведущие канала "1+1" выступили с просьбой взять его на поруки.

Источник: "Суспільне новини"

Детали: Сторона защиты просит отменить арест Коломойского с альтернативой залога 509 миллионов гривен. Прокурор ходатайствовал, чтобы заседание проводили в закрытом режиме. Однако адвокаты не против, чтобы оно было открытым.

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Телеведущие канала "1+1" Наталья Мосейчук, Алла Мазур, Юрий Горбунов, а также бывший министр культуры Александр Ткаченко заявили, что готовы взять Коломойского на поруки.

Также о готовности это сделать заявил главный раввин Днепра Шмуэль Каминецкий.

Коломойский в общении с журналистами сказал, что чувствует себя хорошо и отметил, что не общается с представителями власти, поскольку у него отобрали телефон.

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Мосейчук назвала решение взять Коломойского на поруки "историей о гуманности" и добавила, что оно было коллективным.

В то же время ОО "ЦПК" приводит несколько цитат из выступлений в суде.

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