Ведущие "1+1" и экс-министр культуры Ткаченко попросили взять Коломойского на поруки
В Киевском апелляционном суде, где 25 сентября обжалуется избрание бизнесмену Игорю Коломойскому меры пресечения, телеведущие канала "1+1" выступили с просьбой взять его на поруки.
Источник: "Суспільне новини"
Детали: Сторона защиты просит отменить арест Коломойского с альтернативой залога 509 миллионов гривен. Прокурор ходатайствовал, чтобы заседание проводили в закрытом режиме. Однако адвокаты не против, чтобы оно было открытым.
Телеведущие канала "1+1" Наталья Мосейчук, Алла Мазур, Юрий Горбунов, а также бывший министр культуры Александр Ткаченко заявили, что готовы взять Коломойского на поруки.
Также о готовности это сделать заявил главный раввин Днепра Шмуэль Каминецкий.
Коломойский в общении с журналистами сказал, что чувствует себя хорошо и отметил, что не общается с представителями власти, поскольку у него отобрали телефон.
Мосейчук назвала решение взять Коломойского на поруки "историей о гуманности" и добавила, что оно было коллективным.
В то же время ОО "ЦПК" приводит несколько цитат из выступлений в суде.
Предыстория:
- 15 сентября Коломойскому сообщили уже третье подозрение.
- 2 сентября Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора сообщили Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.
- Шевченковский райсуд Киева избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с возможностью внесения залога в размере почти 510 миллионов гривен.
- Детективы НАБУ по согласованию САП 7 сентября сообщили о подозрении в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд грн конечному бенефициарному владельцу ПАО КБ "ПриватБанк" и пяти членам организованной им группы.
- 8 сентября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура на 2 суток наложили арест на активы и имущество Коломойского.