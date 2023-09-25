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Ведущие "1+1" и экс-министр культуры Ткаченко попросили взять Коломойского на поруки

"Украинская правда"Понедельник, 25 сентября 2023, 16:37
Ведущие 1+1 и экс-министр культуры Ткаченко попросили взять Коломойского на поруки
Фото: Getty Images

В Киевском апелляционном суде, где 25 сентября обжалуется избрание бизнесмену Игорю Коломойскому меры пресечения, телеведущие канала "1+1" выступили с просьбой взять его на поруки. 

Источник: "Суспільне новини"

Детали: Сторона защиты просит отменить арест Коломойского с альтернативой залога 509 миллионов гривен. Прокурор ходатайствовал, чтобы заседание проводили в закрытом режиме. Однако адвокаты не против, чтобы оно было открытым.

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Телеведущие канала "1+1" Наталья Мосейчук, Алла Мазур, Юрий Горбунов, а также бывший министр культуры Александр Ткаченко заявили, что готовы взять Коломойского на поруки.

Также о готовности это сделать заявил главный раввин Днепра Шмуэль Каминецкий.

Коломойский в общении с журналистами сказал, что чувствует себя хорошо и отметил, что не общается с представителями власти, поскольку у него отобрали телефон.

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Мосейчук назвала решение взять Коломойского на поруки "историей о гуманности" и добавила, что оно было коллективным.

В то же время ОО "ЦПК" приводит несколько цитат из выступлений в суде.

Предыстория:

  • 15 сентября Коломойскому сообщили уже третье подозрение.
  • 2 сентября Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора сообщили Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.
  • Шевченковский райсуд Киева избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с возможностью внесения залога в размере почти 510 миллионов гривен.
  • Детективы НАБУ по согласованию САП 7 сентября сообщили о подозрении в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд грн конечному бенефициарному владельцу ПАО КБ "ПриватБанк" и пяти членам организованной им группы.
  • 8 сентября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура на 2 суток наложили арест на активы и имущество Коломойского.

Темы: КоломойскийТкаченкомедиа
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