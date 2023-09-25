Авіаудар РФ по Бериславу: зросла кількість загиблих

Кількість загиблих внаслідок удару російської авіації по Бериславу Херсонської області зросла до трьох.

Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Деталі: Стало відомо про смерть 55-річного чоловіка, який потрапив під удар ворожої авіації у Бериславі.

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За словами Прокудіна, лікарі боролися за його життя зранку, але поранення виявилися надто тяжкими.

Пряма мова: "Загалом російський авіаудар по місту забрав життя трьох людей, ще одна жінка — знаходиться у лікарні.

Мої співчуття рідним загиблих! Скорішого одужання пораненим!".