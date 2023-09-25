Авиаудар РФ по Бериславу: возросло число погибших
Понедельник, 25 сентября 2023, 16:57
Количество погибших в результате удара российской авиации по Бериславу Херсонской области возросло до трех.
Источник: глава Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram
Детали: Стало известно о смерти 55-летнего мужчины, который попал под удар вражеской авиации в Бериславе.
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По словам Прокудина, врачи боролись за его жизнь утром, но ранения оказались слишком тяжелыми.
Прямая речь: "В целом российский авиаудар по городу унес жизни трех человек, еще одна женщина - находится в больнице.
Мои соболезнования родным погибших! Скорейшего выздоровления раненым!".
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