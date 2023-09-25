МЗС спростувало повідомлення про пропозицію Україні "повалити" уряд Польщі

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що слова про обіцянку Німеччини та Франції забезпечити Києву швидкий вступ до ЄС в обмін на "повалення" уряду Польщі, не відповідають дійсності і Київ категорично відкидає такі неправдиві повідомлення.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Ніколенка у Facebook

Деталі: Йдеться про коментарі брюссельської кореспондентки польського суспільного TVP Домініки Чосич, які вона в понеділок опублікувала в соцмережі Twitter (X).

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За словами Чосич, у Брюсселі "неофіційно говорять" про обіцянку Берліна й Парижа українській владі швидкий вступ до ЄС, "якщо Київ допоможе повалити нинішній польський уряд", тому що "без зміни договорів ЄС не може бути розширений, і саме Польща блокує ці зміни".

Речник МЗС наголосив, що зазначена інформація не відповідає дійсності, й Київ "категорично відкидаємо такі інсинуації".

"Українська сторона жодних таких пропозицій не отримувала, намірів втручатися у внутрішні справи Польщі не мала і не має. Ба більше, Україна високо цінує підтримку Польщі у відбитті російської агресії, підтримці нашого шляху до членства в ЄС і НАТО", – додав Ніколенко.

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Він нагадав. що лише напередодні президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди полякам на знак подяки за солідарність із українцями.

"Переконані в безуспішності зусиль вбити клин у високий рівень поваги та співпраці наших народів. Закликаємо наших польських друзів не піддаватися на спроби провокацій, працювати разом задля ефективної протидії спільним викликам", – підсумував речник українського зовнішньополітичного відомства.

Як відомо, в останній час між Україною та Польщею сильно напружились відносини у зв’язку з зерновою кризою. У Польщі вкрай різко відреагували на цьоготижневу промову Зеленського в ООН, а в Україні – на останні заяви президента про Україну, яка тоне, та прем’єра Польщі про поставки зброї.

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