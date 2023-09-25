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МЗС спростувало повідомлення про пропозицію Україні "повалити" уряд Польщі

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 25 вересня 2023, 22:43
МЗС спростувало повідомлення про пропозицію Україні повалити уряд Польщі
Олег НІколенко. Фото надане УП

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що слова про обіцянку Німеччини та Франції забезпечити Києву швидкий вступ до ЄС в обмін на "повалення" уряду Польщі, не відповідають дійсності і Київ категорично відкидає такі неправдиві повідомлення. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Ніколенка у Facebook

Деталі: Йдеться про коментарі брюссельської кореспондентки польського суспільного TVP Домініки Чосич, які вона в понеділок опублікувала в соцмережі Twitter (X).

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За словами Чосич, у Брюсселі "неофіційно говорять" про обіцянку Берліна й Парижа українській владі швидкий вступ до ЄС, "якщо Київ допоможе повалити нинішній польський уряд", тому що "без зміни договорів ЄС не може бути розширений, і саме Польща блокує ці зміни".

Речник МЗС наголосив, що зазначена інформація не відповідає дійсності, й Київ "категорично відкидаємо такі інсинуації".

"Українська сторона жодних таких пропозицій не отримувала, намірів втручатися у внутрішні справи Польщі не мала і не має. Ба більше, Україна високо цінує підтримку Польщі у відбитті російської агресії, підтримці нашого шляху до членства в ЄС і НАТО", – додав Ніколенко.

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Він нагадав. що лише напередодні президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди полякам на знак подяки за солідарність із українцями.

"Переконані в безуспішності зусиль вбити клин у високий рівень поваги та співпраці наших народів. Закликаємо наших польських друзів не піддаватися на спроби провокацій, працювати разом задля ефективної протидії спільним викликам", – підсумував речник українського зовнішньополітичного відомства.

Як відомо, в останній час між Україною та Польщею сильно напружились відносини у зв’язку з зерновою кризою. У Польщі вкрай різко відреагували на цьоготижневу промову Зеленського в ООН, а в Україні – на останні заяви президента про Україну, яка тоне, та прем’єра Польщі про поставки зброї. 

Читайте детальніше про те, які помилки зробив Київ у зерновому конфлікті з Польщею.

Теми: МЗСПольща
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