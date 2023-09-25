Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

МЗС спростувало повідомлення про пропозицію Україні "повалити" уряд Польщі

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 25 вересня 2023, 22:43
МЗС спростувало повідомлення про пропозицію Україні повалити уряд Польщі
Олег НІколенко. Фото надане УП

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що слова про обіцянку Німеччини та Франції забезпечити Києву швидкий вступ до ЄС в обмін на "повалення" уряду Польщі, не відповідають дійсності і Київ категорично відкидає такі неправдиві повідомлення. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Ніколенка у Facebook

Деталі: Йдеться про коментарі брюссельської кореспондентки польського суспільного TVP Домініки Чосич, які вона в понеділок опублікувала в соцмережі Twitter (X).

Реклама:

За словами Чосич, у Брюсселі "неофіційно говорять" про обіцянку Берліна й Парижа українській владі швидкий вступ до ЄС, "якщо Київ допоможе повалити нинішній польський уряд", тому що "без зміни договорів ЄС не може бути розширений, і саме Польща блокує ці зміни".

Речник МЗС наголосив, що зазначена інформація не відповідає дійсності, й Київ "категорично відкидаємо такі інсинуації".

"Українська сторона жодних таких пропозицій не отримувала, намірів втручатися у внутрішні справи Польщі не мала і не має. Ба більше, Україна високо цінує підтримку Польщі у відбитті російської агресії, підтримці нашого шляху до членства в ЄС і НАТО", – додав Ніколенко.

ВІДЕО ДНЯ

Він нагадав. що лише напередодні президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди полякам на знак подяки за солідарність із українцями.

"Переконані в безуспішності зусиль вбити клин у високий рівень поваги та співпраці наших народів. Закликаємо наших польських друзів не піддаватися на спроби провокацій, працювати разом задля ефективної протидії спільним викликам", – підсумував речник українського зовнішньополітичного відомства.

Як відомо, в останній час між Україною та Польщею сильно напружились відносини у зв’язку з зерновою кризою. У Польщі вкрай різко відреагували на цьоготижневу промову Зеленського в ООН, а в Україні – на останні заяви президента про Україну, яка тоне, та прем’єра Польщі про поставки зброї. 

Читайте детальніше про те, які помилки зробив Київ у зерновому конфлікті з Польщею.

Теми: МЗСПольща
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

Усі новини...
МЗС
У МЗС закликають Польщу "відкинути емоції" і конструктивно вирішити питання з зерном
Нова послиня Євросоюзу розпочала роботу в Україні
МЗС закликало українців не їздити в Карабах і уникати зібрань у Вірменії
Останні новини
14:25
Військова допомога Україні: Литва передала польове обладнання та тисячі сухпайків
14:11
Попри блокаду кордону ВВП України в листопаді зріс на 4%
14:03
відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ
14:00
"Нова пошта" оприлюднила графік роботи відділень на різдвяно-новорічні свята
13:58
У майбутньому дев'ятикласники складатимуть ДПА з п’яти предметів – директорка УЦОЯО
13:51
фотоУ Херсоні обстрілом знищено склад гуманітарної допомоги "Червоного Хреста"
13:41
фото"Відчував, як горить моє тіло": історія захисника, в авто якого поцілила протитанкова ракета
13:34
Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"
13:33
"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня
13:27
У Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом: фактично новозбудований обʼєкт
Усі новини...
Реклама: