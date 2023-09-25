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МИД опроверг сообщение о предложении Украине "свергнуть" правительство Польши

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 25 сентября 2023, 22:43
МИД опроверг сообщение о предложении Украине свергнуть правительство Польши
Олег Николенко. Фото предоставлено УП

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что слова об обещании Германии и Франции обеспечить Киеву быстрое вступление в ЕС в обмен на "свержение" правительства Польши, не соответствуют действительности и Киев категорически отвергает такие ложные сообщения.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Николенка в Facebook

Детали: Речь идет о комментариях брюссельского корреспондента польского общественного TVP Доминики Чосич, которые она в понедельник опубликовала в соцсети Twitter (X).

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По словам Чосич, в Брюсселе "неофициально говорят" об обещании Берлина и Парижа украинской власти быстрое вступление в ЕС, "если Киев поможет свергнуть нынешнее польское правительство", потому что "без изменения договоров ЕС не может быть расширен, и именно Польша блокирует эти изменения".

Представитель МИД подчеркнул, что указанная информация не соответствует действительности, и Киев "категорически отвергаем такие инсинуации".

"Украинская сторона никаких таких предложений не получала, намерений вмешиваться во внутренние дела Польши не имела и не имеет. Более того, Украина высоко ценит поддержку Польши в отражении российской агрессии, поддержке нашего пути к членству в ЕС и НАТО", – добавил Николенко.

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Он напомнил. что только накануне президент Владимир Зеленский вручил государственные награды полякам в знак благодарности за солидарность с украинцами.

"Убеждены в безуспешности усилий вбить клин в высокий уровень уважения и сотрудничества наших народов. Призываем наших польских друзей не поддаваться на попытки провокаций, работать вместе для эффективного противодействия общим вызовам", – подытожил представитель украинского внешнеполитического ведомства.

Как известно, в последнее время между Украиной и Польшей сильно охладели отношения в связи с зерновым кризисом. В Польше крайне резко отреагировали на речь Зеленского в ООН на этой неделе, а в Украине – на последние заявления президента об тонущей Украине и премьера Польши о поставках оружия.

Читайте подробнее о том, какие ошибки совершил Киев в зерновом конфликте с Польшей.

Темы: МИДПольшаленд-лиз
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