"Будуть ескадрильї літаків" – Резніков про "авіаційну коаліцію"

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що до так званої міжнародної навчальної коаліції щодо бойових літаків F-16 готові долучитися ще декілька країн, про які саме йдеться – не повідомив.

Джерело: "Interfax-Україна" з посиланням на слова Резнікова на пресконференції в Одесі

Пряма мова: "Я хочу нагадати, що до так званої коаліції літаків у Вільнюсі приєдналися 11 країн. Але ця коаліція зростає, вона відкрита до приєднання. Я точно знаю, що є декілька країн, які готові це зробити, просто вони наразі отримують певні політичні дозволи своїх парламентів, рішення урядів буде. Його буде трохи пізніше оголошено".

Деталі: Міністр зазначив, що до коаліції входять не тільки ті країни, які мають F-16, як, наприклад, Канада. Вони долучаться до участі у підготовці, тренуванні, підготовці з інфраструктурою.

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За його словами, поки що немає сенсу обговорювати кількість літаків.

Пряма мова: "Але я впевнений, їх буде більше. Це вже кількість ескадрилій".

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