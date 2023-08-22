"Будуть ескадрильї літаків" – Резніков про "авіаційну коаліцію"
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що до так званої міжнародної навчальної коаліції щодо бойових літаків F-16 готові долучитися ще декілька країн, про які саме йдеться – не повідомив.
Джерело: "Interfax-Україна" з посиланням на слова Резнікова на пресконференції в Одесі
Пряма мова: "Я хочу нагадати, що до так званої коаліції літаків у Вільнюсі приєдналися 11 країн. Але ця коаліція зростає, вона відкрита до приєднання. Я точно знаю, що є декілька країн, які готові це зробити, просто вони наразі отримують певні політичні дозволи своїх парламентів, рішення урядів буде. Його буде трохи пізніше оголошено".
Деталі: Міністр зазначив, що до коаліції входять не тільки ті країни, які мають F-16, як, наприклад, Канада. Вони долучаться до участі у підготовці, тренуванні, підготовці з інфраструктурою.
За його словами, поки що немає сенсу обговорювати кількість літаків.
Пряма мова: "Але я впевнений, їх буде більше. Це вже кількість ескадрилій".
Передісторія:
- 11 липня стало відомо, що 11 країн-партнерів разом з Україною підписали меморандум, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
- Меморандум передбачає, що українські пілоти, техніки та інший персонал візьмуть участь у навчальній програмі. Також існує можливість включення в програму інших типів винищувачів.
- 19 серпня Резніков повідомив, що українські пілоти вже розпочали навчання на західних винищувачах F-16, мінімальний термін підготовки складає 6 місяців.
- 6 липня Румунія підтвердила, що стане місцем для підготовки українців на F-16.