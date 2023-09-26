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У кількох областях була оголошена тривога через загрозу балістики: в Кривому Розі пролунав вибух

"Українська правда"Вівторок, 26 вересня 2023, 06:21
У кількох областях була оголошена тривога через загрозу балістики: в Кривому Розі пролунав вибух
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

У вісьмох областях України оголошена повітряна тривога через загрозу застосування балістичних ракет. У Кривому Розі було чути вибух. Через годину тривогу скасували.

Джерело: Повітряні сили у Telegram, керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram

Дослівно: "Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Одеська, Миколаївська, Херсонська області - загроза застосування балістичного озброєння!".

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Деталі: Згодом тривогу оголосили у Дніпропетровській і Запорізькій областях.

О 7.13 пролунав відбій повітряної тривоги. 

Вілкул написав, що у Кривому Розі пролунав вибух. Він наголосив, що нічого не можна знімати та викладати в інтернет.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, у ніч на 25 вересня у південно-східних областях України вже була загроза застосування балістики. Тривога тривала близько чотирьох годин.

Окрім цього у ніч на вівторок окупанти запустили з Криму кілька груп безпілотників "Шахед".

Теми: повітряна тривогаракетний удар
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