У кількох областях була оголошена тривога через загрозу балістики: в Кривому Розі пролунав вибух

У вісьмох областях України оголошена повітряна тривога через загрозу застосування балістичних ракет. У Кривому Розі було чути вибух. Через годину тривогу скасували.

Джерело: Повітряні сили у Telegram, керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram

Дослівно: "Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Одеська, Миколаївська, Херсонська області - загроза застосування балістичного озброєння!".

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Деталі: Згодом тривогу оголосили у Дніпропетровській і Запорізькій областях.

О 7.13 пролунав відбій повітряної тривоги.

Вілкул написав, що у Кривому Розі пролунав вибух. Він наголосив, що нічого не можна знімати та викладати в інтернет.

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Нагадаємо, у ніч на 25 вересня у південно-східних областях України вже була загроза застосування балістики. Тривога тривала близько чотирьох годин.

Окрім цього у ніч на вівторок окупанти запустили з Криму кілька груп безпілотників "Шахед".