В нескольких областях была объявлена тревога из-за угрозы баллистики: в Кривом Роге раздался взрыв

В восьми областях Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистических ракет. В Кривом Роге был слышен взрыв. Через час тревогу отменили.

Источник: Воздушные силы в Telegram, руководитель военной администрации Кривого Рога Олександр Вилкул в Telegram

Дословно: "Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Одесская, Николаевская, Херсонская области - угроза применения баллистического вооружения!".

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Детали: Впоследствии тревогу объявили в Днепропетровской и Запорожской областях.

В 7.13 воздушную тревогу отменили.

Вилкул написал, что в Кривом Роге раздался взрыв. Он подчеркнул, что ничего нельзя снимать и выкладывать в Интернет.

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Напомним, в ночь на 25 сентября в юго-восточных областях Украины уже была угроза применения баллистики. Тревога продолжалась около четырех часов.

Кроме этого и ночь на вторник оккупанты запустили из Крыма несколько групп беспилотников "Шахед".