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Росіяни вдарили по підприємству у Кривому Розі − ОВА

Ірина БалачукВівторок, 26 вересня 2023, 08:04
Росіяни вдарили по підприємству у Кривому Розі − ОВА
Втомлений після важкої роботи рятувальник . Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Вранці 26 вересня російські загарбники поцілили по одному з підприємств у Кривому Розі, повідомив голова ОВА.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Telegram

Пряма мова Лисака: "Ранок почався із вибуху в Кривому Розі. "Приліт" стався по одному з підприємств міста. Інформація уточнюється".

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Деталі: За даними Лукашука, постраждалих та руйнувань не має.

Лисак також повідомив, що вночі росіяни тричі обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії. Під удар потрапили районний центр, Мирівська та Червоногригорівська громади.

Пошкоджені 3 приватні будинки та 2 господарські споруди. Побиті 40 сонячних панелей. Понівечена будівля, що не експлуатувалася, та лінії електропередач. Але люди не постраждали.

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Теми: Дніпропетровська областьКривий Рігвибух
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