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Россияне ударили по предприятию в Кривом Роге − ОВА

Ирина БалачукВторник, 26 сентября 2023, 08:04
Россияне ударили по предприятию в Кривом Роге − ОВА
Уставший после тяжелой работы спасатель. Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Утром 26 сентября российские захватчики попали по одному из предприятий в Кривом Роге, сообщил глава ОВА.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram

Прямая речь Лысака: "Утро началось со взрыва в Кривом Роге. "Прилет" произошел по одному из предприятий города. Информация уточняется".

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Детали: По данным Лукашука, пострадавших и разрушений нет.

Лысак также сообщил, что ночью россияне трижды обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии. Под удар попали районный центр, Мировская и Красногригорьевская общины.

Повреждены 3 частных дома и 2 хозяйственные постройки. Разбиты 40 солнечных панелей. Повреждено здание, которое не эксплуатировалось, и линии электропередач. Но люди не пострадали.

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Темы: Днепропетровская областьКривой Рогвзрыв
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