Россияне ударили по предприятию в Кривом Роге − ОВА
Утром 26 сентября российские захватчики попали по одному из предприятий в Кривом Роге, сообщил глава ОВА.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram
Прямая речь Лысака: "Утро началось со взрыва в Кривом Роге. "Прилет" произошел по одному из предприятий города. Информация уточняется".
Детали: По данным Лукашука, пострадавших и разрушений нет.
Лысак также сообщил, что ночью россияне трижды обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии. Под удар попали районный центр, Мировская и Красногригорьевская общины.
Повреждены 3 частных дома и 2 хозяйственные постройки. Разбиты 40 солнечных панелей. Повреждено здание, которое не эксплуатировалось, и линии электропередач. Но люди не пострадали.
Предыстория:
- Утром в восьми областях Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистических ракет. В Кривом Роге прогремел взрыв.