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У Карабаху загинули 20 людей через вибух на складі з паливом

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 26 вересня 2023, 10:26
У Карабаху загинули 20 людей через вибух на складі з паливом
фото з анонімних telegram-каналів, ЄП

У Нагірному Карабаху підтверджено загибель 20 людей внаслідок вибуху ввечері в понеділок на складі з паливом.

Джерело: російський Интерфакс із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я невизнаного Карабаху 

Досліво міністерство: "У медцентри було госпіталізовано 290 постраждалих з опіками різного ступеня тяжкості. Семеро людей померли в лікарні. Тіла 13-и не впізнані. Десятки людей перебувають у вкрай важкому стані".

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Деталі: Повідомляється, що велика кількість людей, які згоріли, вважаються зниклими безвісти.

Омбудсмен Карабаху повідомив, що "медичні можливості Нагірного Карабаху недостатні для порятунку життів, і необхідно терміново задіяти санітарну авіацію".

Пресслужба МОЗ Вірменії повідомила, що "команда лікарів із необхідним медобладнанням і ліками на вертольоті вилетіла до Степанакерта для надання допомоги постраждалим від вибуху на складі з паливом недалеко від траси Степанакерт-Аскеран".

ВІДЕО ДНЯ

В центральній клінічній лікарні Степанакерта пацієнтів готують до евакуації.

Передісторія: 

  • На складі бензину поблизу траси Степанакерт (Ханкенді) – Аскеран на території сепаратистського регіону Нагірний Карабах стався сильний вибух, понад 200 людей поранені, є загиблі.

Теми: Нагірний Карабахжертвивибух
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