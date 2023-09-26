У Карабаху загинули 20 людей через вибух на складі з паливом

У Нагірному Карабаху підтверджено загибель 20 людей внаслідок вибуху ввечері в понеділок на складі з паливом.

Джерело: російський Интерфакс із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я невизнаного Карабаху

Досліво міністерство: "У медцентри було госпіталізовано 290 постраждалих з опіками різного ступеня тяжкості. Семеро людей померли в лікарні. Тіла 13-и не впізнані. Десятки людей перебувають у вкрай важкому стані".

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Деталі: Повідомляється, що велика кількість людей, які згоріли, вважаються зниклими безвісти.

Омбудсмен Карабаху повідомив, що "медичні можливості Нагірного Карабаху недостатні для порятунку життів, і необхідно терміново задіяти санітарну авіацію".

Пресслужба МОЗ Вірменії повідомила, що "команда лікарів із необхідним медобладнанням і ліками на вертольоті вилетіла до Степанакерта для надання допомоги постраждалим від вибуху на складі з паливом недалеко від траси Степанакерт-Аскеран".

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В центральній клінічній лікарні Степанакерта пацієнтів готують до евакуації.

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