В Карабахе погибли 20 человек из-за взрыва на складе с топливом
В Нагорном Карабахе подтверждена гибель 20 человек в результате взрыва вечером в понедельник на складе с топливом.
Источник: российский Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения непризнанного Карабаха
Досливо министерство: "В медцентры были госпитализированы 290 пострадавших с ожогами различной степени тяжести. Семь человек скончались в больнице. Тела 13-и не опознаны. Десятки людей находятся в крайне тяжелом состоянии".
Детали: Сообщается, что большое количество людей, которые сгорели, считаются пропавшими без вести.
Омбудсмен Карабаха сообщил, что "медицинские возможности Нагорного Карабаха недостаточны для спасения жизней, и необходимо срочно задействовать санитарную авиацию".
Пресс-служба Минздрава Армении сообщила, что "команда врачей с необходимым медоборудованием и лекарствами на вертолете вылетела в Степанакерт для оказания помощи пострадавшим от взрыва на складе с топливом недалеко от трассы Степанакерт-Аскеран".
В центральной клинической больнице Степанакерта пациентов готовят к эвакуации.
Предыстория:
- На складе бензина вблизи трассы Степанакерт (Ханкенди) - Аскеран на территории сепаратистского региона Нагорный Карабах произошел сильный взрыв, более 200 человек ранены, есть погибшие.