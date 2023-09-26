В Карабахе погибли 20 человек из-за взрыва на складе с топливом

В Нагорном Карабахе подтверждена гибель 20 человек в результате взрыва вечером в понедельник на складе с топливом.

Источник: российский Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения непризнанного Карабаха

Досливо министерство: "В медцентры были госпитализированы 290 пострадавших с ожогами различной степени тяжести. Семь человек скончались в больнице. Тела 13-и не опознаны. Десятки людей находятся в крайне тяжелом состоянии".

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Детали: Сообщается, что большое количество людей, которые сгорели, считаются пропавшими без вести.

Омбудсмен Карабаха сообщил, что "медицинские возможности Нагорного Карабаха недостаточны для спасения жизней, и необходимо срочно задействовать санитарную авиацию".

Пресс-служба Минздрава Армении сообщила, что "команда врачей с необходимым медоборудованием и лекарствами на вертолете вылетела в Степанакерт для оказания помощи пострадавшим от взрыва на складе с топливом недалеко от трассы Степанакерт-Аскеран".

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В центральной клинической больнице Степанакерта пациентов готовят к эвакуации.

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