СБУ навела HIMARS на нараду у штабі росіян під Херсоном, 8 офіцерів ліквідовано – джерело
Вівторок, 26 вересня 2023, 10:32
За наведенням Служби безпеки України Сили оборони поцілили у тимчасовий пункт управління окупантів на Херсонщині.
Джерело: співрозмовник УП в СБУ
Деталі: Відео "бавовни" у тимчасовому пункті управління росіян під Херсоном надало УП джерело.
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Зазначається, що завдяки наведенню СБУ, ракета HIMARS "завітала" на щоденну нараду російських офіцерів 24-го мотострілецького полку 70 мотострілецької дивізії.
*Пізніше джерело УП зазначило, що події мали місце 18 вересня.
HIMARS «завітав» на нараду до окупантів під Херсоном pic.twitter.com/nuMrCzMIZe— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 26, 2023ВІДЕО ДНЯ
Дослівно: "Нарада закінчилася достроково: 8 офіцерів мають статус "200", 7 - "300"".