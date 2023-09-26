СБУ навела HIMARS на нараду у штабі росіян під Херсоном, 8 офіцерів ліквідовано – джерело

За наведенням Служби безпеки України Сили оборони поцілили у тимчасовий пункт управління окупантів на Херсонщині.

Джерело: співрозмовник УП в СБУ

Деталі: Відео "бавовни" у тимчасовому пункті управління росіян під Херсоном надало УП джерело.

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Зазначається, що завдяки наведенню СБУ, ракета HIMARS "завітала" на щоденну нараду російських офіцерів 24-го мотострілецького полку 70 мотострілецької дивізії.

*Пізніше джерело УП зазначило, що події мали місце 18 вересня.

HIMARS «завітав» на нараду до окупантів під Херсоном pic.twitter.com/nuMrCzMIZe ВІДЕО ДНЯ September 26, 2023

Дослівно: "Нарада закінчилася достроково: 8 офіцерів мають статус "200", 7 - "300"".