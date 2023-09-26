Приліт HIMARS по штабу військ РФ під Херсоном: журналісти ідентифікували місце удару
Вівторок, 26 вересня 2023, 15:18
Журналісти "Схем" змогли ідентифікувати місце потенційного удару ракетами HIMARS по штабу російських військ під Херсоном, це – район населеного пункту Раденськ.
Джерело: "Радіо Свобода", співрозмовник УП в СБУ
Деталі: Журналісти проаналізували відео, яке з'явилося у ЗМІ у вівторок.
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HIMARS «завітав» на нараду до окупантів під Херсоном pic.twitter.com/nuMrCzMIZe— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 26, 2023
Офіційно Служба безпеки України про цей удар не повідомляла.
ВІДЕО ДНЯ
За інформацією джерела УП в спецслужбі, удару було завдано 18 вересня.
Що передувало: Джерело УП в СБУ надало відео "бавовни", коли за наведенням спецслужби Сили оборони поцілили у тимчасовий пункт управління окупантів на Херсонщині.