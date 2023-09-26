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Приліт HIMARS по штабу військ РФ під Херсоном: журналісти ідентифікували місце удару

Валентина РоманенкоВівторок, 26 вересня 2023, 15:18
Приліт HIMARS по штабу військ РФ під Херсоном: журналісти ідентифікували місце удару

Журналісти "Схем" змогли ідентифікувати місце потенційного удару ракетами HIMARS по штабу російських військ під Херсоном, це – район населеного пункту Раденськ.

Джерело: "Радіо Свобода", співрозмовник УП в СБУ

Деталі: Журналісти проаналізували відео, яке з'явилося у ЗМІ у вівторок.

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фото вказаної локації до вибуху

Офіційно Служба безпеки України про цей удар не повідомляла.

ВІДЕО ДНЯ

За інформацією джерела УП в спецслужбі, удару було завдано 18 вересня.

Що передувало: Джерело УП в СБУ надало відео "бавовни", коли за наведенням спецслужби Сили оборони поцілили у тимчасовий пункт управління окупантів на Херсонщині.

Теми: СБУХерсонська область
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