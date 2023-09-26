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СБУ навела HIMARS на совещание в штабе россиян под Херсоном, 8 офицеров ликвидированы – источник

Валентина РоманенкоВторник, 26 сентября 2023, 10:32
СБУ навела HIMARS на совещание в штабе россиян под Херсоном, 8 офицеров ликвидированы – источник
скриншот

По наводке Службы безопасности Украины Силы обороны попали во временный пункт управления оккупантов на Херсонщине.

Источник: собеседник УП в СБУ

Детали: Видео "бавовны" во временном пункте управления россиян под Херсоном предоставил УП источник.

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Отмечается, что благодаря наводке СБУ, ракета HIMARS "пришла" на ежедневное совещание российских офицеров 24-го мотострелкового полка 70 мотострелковой дивизии.

*Позже источник УП отметил, что события имели место 18 сентября.

Дословно: "Совещание закончилось досрочно: 8 офицеров имеют статус "200", 7 - "300"".

Темы: СБУХерсонская область
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