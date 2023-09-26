СБУ навела HIMARS на совещание в штабе россиян под Херсоном, 8 офицеров ликвидированы – источник
Вторник, 26 сентября 2023, 10:32
По наводке Службы безопасности Украины Силы обороны попали во временный пункт управления оккупантов на Херсонщине.
Источник: собеседник УП в СБУ
Детали: Видео "бавовны" во временном пункте управления россиян под Херсоном предоставил УП источник.
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Отмечается, что благодаря наводке СБУ, ракета HIMARS "пришла" на ежедневное совещание российских офицеров 24-го мотострелкового полка 70 мотострелковой дивизии.
*Позже источник УП отметил, что события имели место 18 сентября.
HIMARS «завітав» на нараду до окупантів під Херсоном pic.twitter.com/nuMrCzMIZe— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 26, 2023ВИДЕО ДНЯ
Дословно: "Совещание закончилось досрочно: 8 офицеров имеют статус "200", 7 - "300"".