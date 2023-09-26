Жителі Румунії стали свідками того, як Росія атакувала дронами Україну
Мешканці румунського міста Ісакча бачили, як Росія атакувала дронами паромну переправу через Дунай між українською Орлівкою та їхнім містом.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Свобода"
Деталі: У мережі з'явилося відео з падінням безпілотника біля румунської території в Орлівці, яке зняв житель Ісакчі, який працює на переправі, і який в цей час перебував на українському березі.
На цих кадрах чути, як чоловік кричить своїм колегам на баржі якнайшвидше залишити український порт.
"Біжіть, він йде сюди! Ось де він впав, прямо на митницю!" – каже працівник одразу після того, як в районі порту Орлівка розбився дрон.
Вранці 26 вересня берегова охорона в Румунії оголосила, що рух через прикордонний пункт пропуску "Ісакча" закритий через обстріли української території.
Передісторія:
- Російські окупанти уночі 26 вересня завдали ударів по припортовій інфраструктурі Одеської області, внаслідок чого пошкоджені будівля пункту пропуску, склади, три десятки вантажівок, згоріли шість фур та поранені два водії.
- 13 вересня у прикордонному з Україною жудці (повіті) Тульча в Румунії знайшли нові уламки, схожі на фрагменти безпілотника, цього разу за 14 кілометрів від кордону.
- 14 вересня Міністерство національної оборони Румунії розширило зону заборони польотів біля кордону з Україною.
- Також цього тижня почали будувати укриття у селі Плауру, що навпроти українського Ізмаїла, а мешканці отримали перші сповіщення тривоги під час чергової повітряної атаки РФ на українські порти над Дунаєм.