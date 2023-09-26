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Жителі Румунії стали свідками того, як Росія атакувала дронами Україну

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 26 вересня 2023, 10:39
Жителі Румунії стали свідками того, як Росія атакувала дронами Україну
Скриншот з відео

Мешканці румунського міста Ісакча бачили, як Росія атакувала дронами паромну переправу через Дунай між українською Орлівкою та їхнім містом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Свобода"

Деталі: У мережі з'явилося відео з падінням безпілотника біля румунської території в Орлівці, яке зняв житель Ісакчі, який працює на переправі, і який в цей час перебував на українському березі.

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На цих кадрах чути, як чоловік кричить своїм колегам на баржі якнайшвидше залишити український порт.

"Біжіть, він йде сюди! Ось де він впав, прямо на митницю!" – каже працівник одразу після того, як в районі порту Орлівка розбився дрон.

ВІДЕО ДНЯ

Вранці 26 вересня берегова охорона в Румунії оголосила, що рух через прикордонний пункт пропуску "Ісакча" закритий через обстріли  української території.

Передісторія:

  • Російські окупанти уночі 26 вересня завдали ударів по припортовій інфраструктурі Одеської області, внаслідок чого пошкоджені будівля пункту пропуску, склади, три десятки вантажівок, згоріли шість фур та поранені два водії.
  • 13 вересня у прикордонному з Україною жудці (повіті) Тульча в Румунії знайшли нові уламки, схожі на фрагменти безпілотника, цього разу за 14 кілометрів від кордону.
  • 14 вересня Міністерство національної оборони Румунії розширило зону заборони польотів біля кордону з Україною.
  • Також цього тижня почали будувати укриття у селі Плауру, що навпроти українського Ізмаїла, а мешканці отримали перші сповіщення тривоги під час чергової повітряної атаки РФ на українські порти над Дунаєм.   

Теми: РумуніябезпілотникиРосія
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