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Окупанти вночі гатили по Одещині: поранені 2 людини, згоріли 6 фур, пошкоджені склади

Ірина БалачукВівторок, 26 вересня 2023, 07:44
Окупанти вночі гатили по Одещині: поранені 2 людини, згоріли 6 фур, пошкоджені склади
Фото з Telegram Кіпера

Російські окупанти уночі 26 вересня завдали ударів по припортовій інфраструктурі Одеської області, у результаті чого пошкоджена будівля пункту пропуску, склади, 3 десятки вантажівок, згоріли 6 фур та поранені два водії.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі марафону новин 

Пряма мова Кіпера: "В Ізмаїльському районі відбулись влучання у припортову інфраструктуру. Постраждали двоє чоловіків, водії вантажівок. Одному з них медичну допомогу надали на місці, другого з важкою травмою руки ушпиталили. Пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок, 6 фур зайнялися". 

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Фото з telegram кіпера

Деталі: За словами голови ОВА, вогнеборці вже ліквідували пожежі.

Він додав, що дронова атака на Одещину тривала упродовж 2 годин. Більшість безпілотників сили протиповітряної оброни збили.

Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі марафону новин уточнила, що росіяни атакували дронами припортову й прикордонну інфраструктуру на Одещині, у Подунав’ї було влучання – там горів транспорт у зоні очікування та оформлення, постраждали два водії.

ВІДЕО ДНЯ

Також окупанти пошкодили прикордонну інфраструктуру в міжнародному пункті пропуску.

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Теми: Одеська областьпортибезпілотникивійна
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