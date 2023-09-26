Окупанти вночі гатили по Одещині: поранені 2 людини, згоріли 6 фур, пошкоджені склади
Російські окупанти уночі 26 вересня завдали ударів по припортовій інфраструктурі Одеської області, у результаті чого пошкоджена будівля пункту пропуску, склади, 3 десятки вантажівок, згоріли 6 фур та поранені два водії.
Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі марафону новин
Пряма мова Кіпера: "В Ізмаїльському районі відбулись влучання у припортову інфраструктуру. Постраждали двоє чоловіків, водії вантажівок. Одному з них медичну допомогу надали на місці, другого з важкою травмою руки ушпиталили. Пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок, 6 фур зайнялися".
Деталі: За словами голови ОВА, вогнеборці вже ліквідували пожежі.
Він додав, що дронова атака на Одещину тривала упродовж 2 годин. Більшість безпілотників сили протиповітряної оброни збили.
Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі марафону новин уточнила, що росіяни атакували дронами припортову й прикордонну інфраструктуру на Одещині, у Подунав’ї було влучання – там горів транспорт у зоні очікування та оформлення, постраждали два водії.
Також окупанти пошкодили прикордонну інфраструктуру в міжнародному пункті пропуску.
Передісторія:
- Вночі 25 вересня російські окупанти атакували припортову інфраструктуру в Одесі, у результаті ударів суттєво пошкоджена будівля Морвокзалу і готелю, знищені зерносховища, пошкоджені складські будівлі.
- Під завалами зруйнованого зерносховища знайшли тіла двох людей.