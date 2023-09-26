Жители Румынии стали свидетелями того, как Россия атаковала дронами Украину

Жители румынского города Исакча видели, как Россия атаковала дронами паромную переправу через Дунай между украинской Орловкой и их городом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Свобода"

Детали: В сети появилось видео с падением беспилотника у румынской территории в Орловке, которое снял житель Исакчи, который работает на переправе и который в это время находился на украинском берегу.

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На этих кадрах слышно, как мужчина кричит своим коллегам на барже как можно быстрее покинуть украинский порт.

"Бегите, он идет сюда! Вот где он упал, прямо на таможню!" − говорит работник сразу после того, как в районе порта Орловка разбился дрон.

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Утром 26 сентября береговая охрана в Румынии объявила, что движение через пограничный пункт пропуска "Исакча" закрыто из-за обстрелов украинской территории.

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