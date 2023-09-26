Жители Румынии стали свидетелями того, как Россия атаковала дронами Украину
Жители румынского города Исакча видели, как Россия атаковала дронами паромную переправу через Дунай между украинской Орловкой и их городом.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Свобода"
Детали: В сети появилось видео с падением беспилотника у румынской территории в Орловке, которое снял житель Исакчи, который работает на переправе и который в это время находился на украинском берегу.
На этих кадрах слышно, как мужчина кричит своим коллегам на барже как можно быстрее покинуть украинский порт.
"Бегите, он идет сюда! Вот где он упал, прямо на таможню!" − говорит работник сразу после того, как в районе порта Орловка разбился дрон.
Утром 26 сентября береговая охрана в Румынии объявила, что движение через пограничный пункт пропуска "Исакча" закрыто из-за обстрелов украинской территории.
Предыстория:
- Российские оккупанты ночью 26 сентября нанесли удары по припортовой инфраструктуре Одесской области, в результате чего повреждены здание пункта пропуска, склады, три десятка грузовиков, сгорели шесть фур и ранены два водителя.
- 13 сентября в приграничном с Украиной жудеце Тулча в Румынии нашли новые обломки, похожие на фрагменты беспилотника, на этот раз в 14 километрах от границы.
- 14 сентября Министерство национальной обороны Румынии расширило зону запрета полетов у границы с Украиной.
- Тогда же начали строить укрытия в селе Плауру, что напротив украинского Измаила, а жители получили первые оповещения о тревоге во время очередной воздушной атаки РФ на украинские порты над Дунаем.