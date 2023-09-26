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Жители Румынии стали свидетелями того, как Россия атаковала дронами Украину

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 26 сентября 2023, 10:39
Жители Румынии стали свидетелями того, как Россия атаковала дронами Украину
Скриншот из видео

Жители румынского города Исакча видели, как Россия атаковала дронами паромную переправу через Дунай между украинской Орловкой и их городом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Свобода"

Детали: В сети появилось видео с падением беспилотника у румынской территории в Орловке, которое снял житель Исакчи, который работает на переправе и который в это время находился на украинском берегу.

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На этих кадрах слышно, как мужчина кричит своим коллегам на барже как можно быстрее покинуть украинский порт.

"Бегите, он идет сюда! Вот где он упал, прямо на таможню!" − говорит работник сразу после того, как в районе порта Орловка разбился дрон.

ВИДЕО ДНЯ

Утром 26 сентября береговая охрана в Румынии объявила, что движение через пограничный пункт пропуска "Исакча" закрыто из-за обстрелов украинской территории.

Предыстория:

  • Российские оккупанты ночью 26 сентября нанесли удары по припортовой инфраструктуре Одесской области, в результате чего повреждены здание пункта пропуска, склады, три десятка грузовиков, сгорели шесть фур и ранены два водителя.
  • 13 сентября в приграничном с Украиной жудеце Тулча в Румынии нашли новые обломки, похожие на фрагменты беспилотника, на этот раз в 14 километрах от границы.
  • 14 сентября Министерство национальной обороны Румынии расширило зону запрета полетов у границы с Украиной.
  • Тогда же начали строить укрытия в селе Плауру, что напротив украинского Измаила, а жители получили первые оповещения о тревоге во время очередной воздушной атаки РФ на украинские порты над Дунаем.

Темы: РумыниябеспилотникиРосcия
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