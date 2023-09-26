США підтвердили, що передали Україні список реформ для отримання допомоги
У посольстві США повідомили, що дійсно передали Україні "перелік пріоритетних реформ" для "інтеграції в Європу". Раніше повідомлялося, що Білий дім розіслав список реформ для України, щоб їй продовжували надавати допомогу.
Джерело: посольство США в Україні
Дослівно: "У рамках діалогу, що триває з Україною та сторонами, зацікавленими у майбутньому успіху України, Сполучені Штати надали запропонований перелік пріоритетних реформ для обговорення та зворотного зв’язку на Багатосторонній координаційній платформі донорів для України у Брюсселі.
Цей перелік був наданий як основа для консультацій з урядом України та ключовими партнерами в рамках нашої незмінної підтримки України та її зусиль з інтеграції в Європу – мети, яку Сполучені Штати рішуче підтримують".
Деталі: Зазначається, що метою цих зусиль є "визначення пріоритетів і консолідація кроків" з реформування разом з Україною і ключовими зацікавленими сторонами.
Там також нагадали слова президента США Джо Байдена під час зустрічі в Білому домі з президентом України Володимиром Зеленським.
Пряма мова Байдена: "Так само, як ми прагнемо допомогти українському народу захистити себе зараз, ми також прагнемо допомогти йому відновитися і відбудуватися для майбутнього, включаючи підтримку реформ, спрямованих на боротьбу з корупцією, створення середовища, в якому бізнес зможе процвітати, а американські та європейські компанії захочуть інвестувати".
Нагадаємо:
- Заступник радника Білого дому з національної безпеки з питань міжнародної економіки Майк Пайл відправив на адресу Координаційної платформи донорів лист із переліком реформ, які повинна зробити Україна для продовження надання їй допомоги.
- У січні 2023 року розпочала роботу Міжвідомча донорська координаційна платформа для підтримки процесу відновлення, відновлення та реконструкції України у рамках так званого "фінансового Рамштайну".
- Перше засідання Координаційної платформи донорів було проведене в режимі відеоконференції. На ньому були присутні високопосадовці з України, ЄС, країн G7, а також фінансових установ, таких як ЄІБ, ЄБРР, МВФ та Світовий банк.