США підтвердили, що передали Україні список реформ для отримання допомоги

У посольстві США повідомили, що дійсно передали Україні "перелік пріоритетних реформ" для "інтеграції в Європу". Раніше повідомлялося, що Білий дім розіслав список реформ для України, щоб їй продовжували надавати допомогу.

Джерело: посольство США в Україні

Дослівно: "У рамках діалогу, що триває з Україною та сторонами, зацікавленими у майбутньому успіху України, Сполучені Штати надали запропонований перелік пріоритетних реформ для обговорення та зворотного зв’язку на Багатосторонній координаційній платформі донорів для України у Брюсселі.

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Цей перелік був наданий як основа для консультацій з урядом України та ключовими партнерами в рамках нашої незмінної підтримки України та її зусиль з інтеграції в Європу – мети, яку Сполучені Штати рішуче підтримують".

Деталі: Зазначається, що метою цих зусиль є "визначення пріоритетів і консолідація кроків" з реформування разом з Україною і ключовими зацікавленими сторонами.

Там також нагадали слова президента США Джо Байдена під час зустрічі в Білому домі з президентом України Володимиром Зеленським.

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Пряма мова Байдена: "Так само, як ми прагнемо допомогти українському народу захистити себе зараз, ми також прагнемо допомогти йому відновитися і відбудуватися для майбутнього, включаючи підтримку реформ, спрямованих на боротьбу з корупцією, створення середовища, в якому бізнес зможе процвітати, а американські та європейські компанії захочуть інвестувати".

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