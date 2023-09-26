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США подтвердили, что передали Украине список реформ для получения помощи

Алена МазуренкоВторник, 26 сентября 2023, 10:42
США подтвердили, что передали Украине список реформ для получения помощи
ФОТО: GETTY images

В посольстве США сообщили, что действительно передали Украине "перечень приоритетных реформ" для "интеграции в Европу". Ранее сообщалось, что Белый дом разослал список реформ для Украины, чтобы ей продолжали оказывать помощь.

Источник: посольство США в Украине

Дословно: "В рамках диалога, который продолжается с Украиной и сторонами, заинтересованными в будущем успехе Украины, Соединенные Штаты предоставили предложенный перечень приоритетных реформ для обсуждения и обратной связи на Многосторонней координационной платформе доноров для Украины в Брюсселе.

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Этот перечень был предоставлен как основа для консультаций с правительством Украины и ключевыми партнерами в рамках нашей неизменной поддержки Украины и ее усилий по интеграции в Европу - цели, которую Соединенные Штаты решительно поддерживают".

Детали: Отмечается, что целью этих усилий является "определение приоритетов и консолидация шагов" по реформированию вместе с Украиной и ключевыми заинтересованными сторонами.

Там также напомнили слова президента США Джо Байдена во время встречи в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Прямая речь Байдена: "Так же, как мы стремимся помочь украинскому народу защитить себя сейчас, мы также стремимся помочь ему восстановиться и отстроиться для будущего, включая поддержку реформ, направленных на борьбу с коррупцией, создание среды, в которой бизнес сможет процветать, а американские и европейские компании захотят инвестировать".

Напомним

  • Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по вопросам международной экономики Майк Пайл отправил в адрес Координационной платформы доноров письмо с перечнем реформ, которые должна сделать Украина для продолжения предоставления ей помощи.
  • В январе 2023 года начала работу Межведомственная донорская координационная платформа для поддержки процесса восстановления, восстановления и реконструкции Украины в рамках так называемого "финансового Рамштайн".
  • Первое заседание Координационной платформы доноров было проведено в режиме видеоконференции. На нем присутствовали высокопоставленные чиновники из Украины, ЕС, стран G7, а также финансовых учреждений, таких как ЕИБ, ЕБРР, МВФ и Всемирный банк.

Темы: СШАУкраина
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