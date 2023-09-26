США подтвердили, что передали Украине список реформ для получения помощи

В посольстве США сообщили, что действительно передали Украине "перечень приоритетных реформ" для "интеграции в Европу". Ранее сообщалось, что Белый дом разослал список реформ для Украины, чтобы ей продолжали оказывать помощь.

Источник: посольство США в Украине

Дословно: "В рамках диалога, который продолжается с Украиной и сторонами, заинтересованными в будущем успехе Украины, Соединенные Штаты предоставили предложенный перечень приоритетных реформ для обсуждения и обратной связи на Многосторонней координационной платформе доноров для Украины в Брюсселе.

Реклама:

Этот перечень был предоставлен как основа для консультаций с правительством Украины и ключевыми партнерами в рамках нашей неизменной поддержки Украины и ее усилий по интеграции в Европу - цели, которую Соединенные Штаты решительно поддерживают".

Детали: Отмечается, что целью этих усилий является "определение приоритетов и консолидация шагов" по реформированию вместе с Украиной и ключевыми заинтересованными сторонами.

Там также напомнили слова президента США Джо Байдена во время встречи в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь Байдена: "Так же, как мы стремимся помочь украинскому народу защитить себя сейчас, мы также стремимся помочь ему восстановиться и отстроиться для будущего, включая поддержку реформ, направленных на борьбу с коррупцией, создание среды, в которой бизнес сможет процветать, а американские и европейские компании захотят инвестировать".

Напомним: