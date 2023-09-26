Священник УПЦ МП облаштував схрон зброї у храмі в Херсоні і торгував нею

У Херсоні затримали священника УПЦ МП, який облаштував схон у храмі та торгував зброєю.

Джерело: пресслужба поліції в Херсонській області, пресслужба Херсонської обласної прокуратури, пресслужба Служби безпеки України

Деталі: За даними прокуратури, чоловік у вересні продав два зенітно-ракетні комплекси "Ігла", призначені для ураження повітряних цілей, а також три порохових заряди до ручного протитанкового гранатомета. За це він отримав 3 тисячі доларів США.

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Поліція уточнює, що йдеться про 42-річного жителя передмістя Херсона, який уклав цю угоду наприкінці минулого тижня. Зброю для зберігання у перші дні від початку повномасштабного нападу йому привіз знайомий.

фото прокуратури

Під час обшуку за адресою його проживання були виявлені також дерев’яний ящик із запираючими пристроями та маркуванням "Регл 10-00" "Взрывается – 1,2 F", два порохові заряди та 5 пострілів до гранатомету.

Крім того, клірик повідомив правоохоронцям, що сховав у підвальному приміщенні в мікрорайоні "Шуменський" ще зброю та боєприпаси. Там виявили понад півтори тисячі патронів калібром 5.45 мм, близько 900 патронів калібром 7,62 мм, три гранати Ф-1 із запалами, кулемет ПКМ, автомат АК- 74 та 5 споряджених магазинів і 5 штик-ножів.

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фото поліції

СБУ уточнює, що на території будівництва нового храму у Херсоні вилучили 5 пострілів та 2 порохових заряди для гранатометів.

Чоловіка затримали "на гарячому". Повідомлено про підозру у придбанні, зберіганні та збуті вогнепальної зброї і бойових припасів (ч. 1 ст. 263 КК України). Запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 214 тис. грн.

Перевіряється його причетність до вчинення інших аналогічних злочинів. Поліція повідомляє, що йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

СБУ заявляє, що уся вилучена зброя і боєприпаси в подальшому будуть передані на потреби ЗСУ.