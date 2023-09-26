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Священник УПЦ МП устроил схрон оружия в храме в Херсоне и торговал им

Татьяна ЛозовенкоВторник, 26 сентября 2023, 11:17
Священник УПЦ МП устроил схрон оружия в храме в Херсоне и торговал им
фото прокуратуры

В Херсоне задержали священника УПЦ МП, который устроил схрон в храме и торговал оружием.

Источник: пресс-служба полиции в Херсонской области, пресс-служба Херсонской областной прокуратуры, пресс-служба Службы безопасности Украины 

Детали: По данным прокуратуры, мужчина в сентябре продал два зенитно-ракетных комплекса "Игла", предназначенные для поражения воздушных целей, а также три пороховых заряда к ручному противотанковому гранатомету. За это он получил 3 тысячи долларов США.

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Полиция уточняет, что речь идет о 42-летнем жителе пригорода Херсона, который заключил эту сделку в конце прошлой недели. Оружие для хранения в первые дни от начала полномасштабного нападения ему привез знакомый. 

 
фото прокуратуры

Во время обыска по адресу его проживания были обнаружены также деревянный ящик с запирающими устройствами и маркировкой "Регл 10-00" "Взрывается - 1,2 F", два пороховых заряда и 5 выстрелов к гранатомету. 

Кроме того, клирик сообщил правоохранителям, что спрятал в подвальном помещении в микрорайоне "Шуменский" еще оружие и боеприпасы. 

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Там обнаружили более полутора тысяч патронов калибром 5.45 мм, около 900 патронов калибром 7,62 мм, три гранаты Ф-1 с запалами, пулемет ПКМ, автомат АК-74 и 5 снаряженных магазинов и 5 штык-ножей.

 
фото полиции

СБУ уточняет, что на территории строительства нового храма в Херсоне изъяли 5 выстрелов и 2 пороховых заряда для гранатометов.

Его задержали "на горячем". Сообщено о подозрении в приобретении, хранении и сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Мера пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере более 214 тыс. грн. 

Проверяется причастность мужчины к совершению других аналогичных преступлений. Полиция сообщает, что ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

СБУ заявляет, что все изъятое оружие и боеприпасы в дальнейшем будут переданы на нужды ВСУ.

Темы: ХерсоноружиеУПЦ МП
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