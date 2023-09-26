Лукашенко анонсував поїздку Путіна до Киргизстану в жовтні
Вівторок, 26 вересня 2023, 12:44
Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що на середину жовтня запланована його зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним в Киргизстані.
Джерело: білоруське державне агентство "Белта" із посиланням на заяву Лукашенка під час зустрічі з губернатором Ленінградської області Росії
Деталі: Лукашенко заявив, що поспілкувався з Путіним по телефону, обговоривши реалізацію спільних проєктів.
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За його словами, на середину жовтня запланована їхня зустріч в Киргизстані, де узгодять ці проєкти.
В цей час у Бішкеку має відбутися саміт країн СНД.