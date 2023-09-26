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Лукашенко анонсировал поездку Путина в Киргизстан в октябре

Татьяна ЛозовенкоВторник, 26 сентября 2023, 12:44
Лукашенко анонсировал поездку Путина в Киргизстан в октябре
Лукашенко и Путин, ТАСС

Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что на середину октября запланирована его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Киргизстане.

Источник: белорусское государственное агентство "Белта" со ссылкой на заявление Лукашенко во время встречи с губернатором Ленинградской области России 

Детали: Лукашенко заявил, что пообщался с Путиным по телефону, обсудив реализацию совместных проектов.

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По его словам, на середину октября запланирована их встреча в Киргизстане, где согласуют эти проекты.

В это время в Бишкеке должен состояться саммит стран СНГ.

Темы: ЛукашенкоПутинКыргызстан
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