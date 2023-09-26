Лукашенко анонсировал поездку Путина в Киргизстан в октябре
Вторник, 26 сентября 2023, 12:44
Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что на середину октября запланирована его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Киргизстане.
Источник: белорусское государственное агентство "Белта" со ссылкой на заявление Лукашенко во время встречи с губернатором Ленинградской области России
Детали: Лукашенко заявил, что пообщался с Путиным по телефону, обсудив реализацию совместных проектов.
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По его словам, на середину октября запланирована их встреча в Киргизстане, где согласуют эти проекты.
В это время в Бишкеке должен состояться саммит стран СНГ.