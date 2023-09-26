Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Лукашенко анонсировал поездку Путина в Киргизстан в октябре

Татьяна ЛозовенкоВторник, 26 сентября 2023, 12:44
Лукашенко анонсировал поездку Путина в Киргизстан в октябре
Лукашенко и Путин, ТАСС

Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что на середину октября запланирована его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Киргизстане.

Источник: белорусское государственное агентство "Белта" со ссылкой на заявление Лукашенко во время встречи с губернатором Ленинградской области России 

Детали: Лукашенко заявил, что пообщался с Путиным по телефону, обсудив реализацию совместных проектов.

Реклама:

По его словам, на середину октября запланирована их встреча в Киргизстане, где согласуют эти проекты.

В это время в Бишкеке должен состояться саммит стран СНГ.

Темы: ЛукашенкоПутинКыргызстан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы сообщали об угрозе БпЛА в части страны

Путин заявил об обломках ручных гранат в телах на самолете Пригожина

фотоВ Грозе завершили спасательные работы: количество погибших не изменилось

Путин о ядерном ударе по России: у противника не останется шансов

фото, обновленоРоссияне ударили по кафе-магазину на Харьковщине: 51 погибший

фотоЗеленский впервые встретился с Пашиняном

Все новости...
Лукашенко
В Беларуси запретили хранить и запускать беспилотники
Лукашенко: А видите, как сегодня бомбят Россию? Туда-сюда летают
Лукашенко уверяет, что белорусы – "самая миролюбивая нация" и что там не будет войны
Последние новости
01:21
В результате атаки беспилотников на военную академию в Сирии погибли более 100 человек
00:40
Из-за ракетного удара по Грозе погиб сын и вдова военного, которого перезахоронили
00:00
Над Белгородским районом России сбили шесть беспилотников – местные власти
23:53
Следующий "Рамштайн" пройдет 10 октября в Брюсселе
23:43
ОбновленоВоздушные силы сообщали об угрозе БпЛА в части страны
23:38
Белый дом осудил удар России по кафе в Харьковской области
23:35
Почему подростки совершают самоубийство и как родителям распознать суицидальные намерения – объясняют психологи
23:27
Британский премьер объявил финансовую помощь для Украины
23:17
фотоВ Норвегии обнаружили 1400-летние золотые фигурки скандинавских богов на месте храма
22:45
Польша не понимает, что означает приостановление жалобы Украины в ВТО, требует ее отозвать
Все новости...
Реклама: