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"Не втомились знищувати!": командувач Повітряних сил показав, як ППО збиває "Шахеди"

Валентина РоманенкоВівторок, 26 вересня 2023, 13:09
Не втомились знищувати!: командувач Повітряних сил показав, як ППО збиває Шахеди
скриншот

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук продемонстрував частинку роботи ППО по ворожих "Шахедах" 26 вересня.

Джерело: Олещук у Telegram

Пряма мова: "Ми все бачимо і ми не втомились вас знищувати!

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Бойова робота підрозділів Повітряних сил по ворожих ударних БпЛА типу Shahed 26 вересня 2023 року.

Разом – до перемоги!".

Деталі: На оприлюненому відео – монітор комплексу, ймовірно західного виробництва, на якому фіксується ворожа ціль та показано її знищення.

Нагадаємо: У ніч на 26 вересня 2023 року російські окупанти атакували ударними БпЛА типу Shahed. Було зафіксовано пуски 38 ударних БпЛА Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – РФ, мис Чауда – Крим).

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил, у взаємодії із підрозділами інших складових Сил оборони України, знищено 26 ударних БпЛА Shahed-136/131.

Теми: ШахедПовітряні сили ЗСУ
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