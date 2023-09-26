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"Не устали уничтожать!": командующий Воздушных сил показал, как ПВО сбивает "Шахеды"

Валентина РоманенкоВторник, 26 сентября 2023, 13:09
Не устали уничтожать!: командующий Воздушных сил показал, как ПВО сбивает Шахеды
скриншот

Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук продемонстрировал частичку работы ПВО по вражеским "Шахедам" 26 сентября.

Источник: Олещук в Telegram

Прямая речь: "Мы все видим и мы не устали вас уничтожать!

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Боевая работа подразделений Воздушных сил по вражеским ударным БпЛА типа Shahed 26 сентября 2023 года.

Вместе - к победе!".

Детали: На обнародованном видео - монитор комплекса, вероятно западного производства, на котором фиксируется вражеская цель и показано ее уничтожение.

Напомним: В ночь на 26 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали ударными БпЛА типа Shahed. Было зафиксировано пуски 38 ударных БпЛА Shahed-136/131 с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск - РФ, мыс Чауда - Крым).

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил, во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 26 ударных БпЛА Shahed-136/131.

Темы: ШахедВоздушные силы ВСУ
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