"Не устали уничтожать!": командующий Воздушных сил показал, как ПВО сбивает "Шахеды"
Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук продемонстрировал частичку работы ПВО по вражеским "Шахедам" 26 сентября.
Источник: Олещук в Telegram
Прямая речь: "Мы все видим и мы не устали вас уничтожать!
Боевая работа подразделений Воздушных сил по вражеским ударным БпЛА типа Shahed 26 сентября 2023 года.
Вместе - к победе!".
Бойова робота Повітряних сил по ворожих "Шахедах" 26 вересня.
відео командувача ПС Миколи Олещука pic.twitter.com/rbziFDRH2G— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 26, 2023ВИДЕО ДНЯ
Детали: На обнародованном видео - монитор комплекса, вероятно западного производства, на котором фиксируется вражеская цель и показано ее уничтожение.
Напомним: В ночь на 26 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали ударными БпЛА типа Shahed. Было зафиксировано пуски 38 ударных БпЛА Shahed-136/131 с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск - РФ, мыс Чауда - Крым).
Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил, во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 26 ударных БпЛА Shahed-136/131.