"Не устали уничтожать!": командующий Воздушных сил показал, как ПВО сбивает "Шахеды"

Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук продемонстрировал частичку работы ПВО по вражеским "Шахедам" 26 сентября.

Источник: Олещук в Telegram

Прямая речь: "Мы все видим и мы не устали вас уничтожать!

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Боевая работа подразделений Воздушных сил по вражеским ударным БпЛА типа Shahed 26 сентября 2023 года.

Вместе - к победе!".

Бойова робота Повітряних сил по ворожих "Шахедах" 26 вересня.

відео командувача ПС Миколи Олещука pic.twitter.com/rbziFDRH2G ВИДЕО ДНЯ September 26, 2023

Детали: На обнародованном видео - монитор комплекса, вероятно западного производства, на котором фиксируется вражеская цель и показано ее уничтожение.

Напомним: В ночь на 26 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали ударными БпЛА типа Shahed. Было зафиксировано пуски 38 ударных БпЛА Shahed-136/131 с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск - РФ, мыс Чауда - Крым).

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил, во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 26 ударных БпЛА Shahed-136/131.