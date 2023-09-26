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Вночі над Україною знищили 26 із 38 "Шахедів", постраждав пункт пропуску на кордоні з ЄС

Олена РощінаВівторок, 26 вересня 2023, 08:10
Вночі над Україною знищили 26 із 38 Шахедів, постраждав пункт пропуску на кордоні з ЄС
Наслідки нічної атаки на Одещину, фото Одеської ОВА

У ніч на 26 вересня над Україною було знищено 26 із 38-ми ударних дронів, у Подунав’ї на Одещині було влучання в районі паромного пункту пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією, також було влучання на Черкащині.

Джерело: Повітряні сили Збройних Сил України, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім і голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram, речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону

Дослівно ПС: "У ніч на 26 вересня 2023 року російські окупанти атакували ударними БпЛА типу "Shahed". Зафіксовано пуски 38 ударних БпЛА "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – РФ, мис Чауда – Крим).

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Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами інших складових Сил оборони України, знищено 26 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Деталі: По маршруту слідування ударних дронів працювала винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи.

За минулу та поточну добу тактична авіація Повітряних Сил ЗСУ здійснила понад 40 літаковильотів, 20 із них – на вогневе ураження противника.

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Гуменюк повідомила, що ворог знову атакував дронами припортову й прикордонну інфраструктуру на Одещині, у Подунав’ї було влучання – загорівся автотранспорт у зоні очікування та оформлення, є інформація про двох постраждалих водіїв. Був також ризик для пасажирів автобусу, який готувався до перетину кордону. Також пошкоджено прикордонну інфраструктуру в міжнародному пункті пропуску.

За словами Гуменюк, під час нічної атаки на півдні було знищено 22 "Шахеди": 10 над Одещиною, 3 над Херсонщиною, 6 над Миколаївщиною і 3 над Кіровоградщиною. 

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що над Черкаською областю було збито 4 "Шахеди", однак сталося влучання в інфраструктурний об’єкт.

Також на світанку пролунав вибух балістичної ракети на Криворіжжі, було влчуання у підприємтство, додала Гуменюк. 

Вона додала, що хоча атака було сфокусована переважно на Одеській області, на Миколаївщині теж "відпрацювали досить потужно", проте від уламків загорілося сільськогосподарське підприємство. 

Кім також повідомив, що в ніч на 26 вересня на Миколаївщині збито 6 ударних дронів типу "Shahed-136/131". А в Березнегуватській громаді внаслідок падіння уламків ворожого безпілотного літального апарату, збитого силами ППО, виникла пожежа на агропідприємстві. Пожежу ліквідовано. Попередньо без постраждалих. 

Крім того, ввечері 25 вересня, близько 21:00, місто Миколаїв зазнало ракетного удару. Влучання відбулось в обʼєкт інфраструктури на околицях міста. Детальна інформація уточнюється.

Раніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що в Одеській області росіяни завдали ударів по припортовій інфраструктурі, пошкоджено будівлю пункту пропуску, склади, 3 десятки вантажівок, згоріли 6 фур та поранені два водії.

Згодом Державна прикордонна служба України повідомила, що йдеться про поромний пункт пропуску "Орлівка", роботу якого тимчасово призупинили після атаки для усунення її наслідків.

УП, доповнено
Теми: війнаШахедбезпілотникиПовітряні сили ЗСУ
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