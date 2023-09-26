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Данілов запевнив, що Україна не битиме ракетами ATACMS по Росії

Альона Мазуренко Вівторок, 26 вересня 2023, 13:48
Данілов запевнив, що Україна не битиме ракетами ATACMS по Росії
ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що Україна не буде застосовувати далекобійні ракети ATACMS, які нададуть США, для ударів по території Російської Федерації.

Джерело: Данілов в інтерв'ю іспанському виданню ABC

Данілов підкреслив, що ракети великої дальності, які нададуть США, "будуть використовуватися виключно для захисту території України".

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Пряма мова: "На території Росії ми її використовувати не будемо, у нас є домовленості про це з нашими партнерами".

Деталі: За його словами, перенесення війни на територію Росії необхідне для захисту України: "Це наше завдання - бити власною зброєю по військових об'єктах Російської Федерації, з яких майже щодня здійснюються атаки на наших дітей".

Він запенив, що Україна не збирається нападати на російське цивільне населення.

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Минулого тижня США підтвердили, що поставлять Києву ракети великої дальності, ПТРК, які є ключем для атак на лінії постачання російської армії. Данілов підкреслив важливість цієї зброї: "Ми б дуже хотіли її мати".

 

Нагадаємо: 

  • За даними NBC News, Байден повідомив Зеленському на зустрічі у Білому домі, що Вашингтон передасть невелику кількість ракет ATACMS для допомоги у війні з Росією.
  • У Вашингтоні раніше пояснювали відмову передати далекобійні ракети тим, що у Штатів немає достатніх запасів цього озброєння. Інша причина, яка непублічно озвучувалась американськими посадовцями, – побоювання ескалації з боку Росії.

Теми: зброяДаніловРосіяСША
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