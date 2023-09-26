Данилов заверил, что Украина не будет бить ракетами ATACMS по России
Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что Украина не будет применять дальнобойные ракеты ATACMS, которые предоставят США, для ударов по территории Российской Федерации.
Источник: Данилов в интервью испанскому изданию ABC
Данилов подчеркнул, что ракеты большой дальности, которые предоставят США, "будут использоваться исключительно для защиты территории Украины".
Прямая речь: "На территории России мы ее использовать не будем, у нас есть договоренности об этом с нашими партнерами".
Детали: По его словам, перенос войны на территорию России необходим для защиты Украины: "Это наша задача - бить собственным оружием по военным объектам Российской Федерации, из которых почти ежедневно осуществляются атаки на наших детей".
Он заявил, что Украина не собирается нападать на российское гражданское население.
На прошлой неделе США подтвердили, что поставят Киеву ракеты большой дальности, ПТРК, которые являются ключом для атак на линии снабжения российской армии. Данилов подчеркнул важность этого оружия: "Мы бы очень хотели его иметь".
Напомним:
- По данным NBC News, Байден сообщил Зеленскому на встрече в Белом доме, что Вашингтон передаст небольшое количество ракет ATACMS для помощи в войне с Россией.
- В Вашингтоне ранее объясняли отказ передать дальнобойные ракеты тем, что у Штатов нет достаточных запасов этого вооружения. Другая причина, которая непублично озвучивалась американскими чиновниками, – опасения эскалации со стороны России.