Данилов заверил, что Украина не будет бить ракетами ATACMS по России

Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что Украина не будет применять дальнобойные ракеты ATACMS, которые предоставят США, для ударов по территории Российской Федерации.

Источник: Данилов в интервью испанскому изданию ABC

Данилов подчеркнул, что ракеты большой дальности, которые предоставят США, "будут использоваться исключительно для защиты территории Украины".

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Прямая речь: "На территории России мы ее использовать не будем, у нас есть договоренности об этом с нашими партнерами".

Детали: По его словам, перенос войны на территорию России необходим для защиты Украины: "Это наша задача - бить собственным оружием по военным объектам Российской Федерации, из которых почти ежедневно осуществляются атаки на наших детей".

Он заявил, что Украина не собирается нападать на российское гражданское население.

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На прошлой неделе США подтвердили, что поставят Киеву ракеты большой дальности, ПТРК, которые являются ключом для атак на линии снабжения российской армии. Данилов подчеркнул важность этого оружия: "Мы бы очень хотели его иметь".

Напомним: