Міноборони РФ показало нібито живого командувача Чорноморського флоту
Міноборони Росії показало зображення командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова на нараді. Раніше українські ССО заявляли, що ліквідували його.
Джерело: Міноборони Росії, ТАСС із посиланням на коментар прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова на брифінгу
Деталі: Близько 13:15 російські ЗМІ повідомили, що Пєсков заявив журналістам, що "не володіє інформацією про нібито загибель командувача Чорноморського флоту Соколова".
Через 5 хвилин Міноборони РФ опублікувало кілька фотографій з військової наради, на одній з яких видно зображення Соколова на екрані.
Пізніше російське оборонне відомство також оприлюднило відеозапис наради. На ньому Соколов на екрані виглядає повністю нерухомим, навіть коли між 5-секундною склейкою (04:26-04:31) в нього раптом з'являються окуляри.
Передісторія:
- 25 вересня Сили спеціальних операцій ЗСУ заявили, що в результаті ураження штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі загинули 34 офіцери, серед яких командувач ЧФ РФ.