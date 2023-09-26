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Міноборони РФ показало нібито живого командувача Чорноморського флоту

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 26 вересня 2023, 14:49
Міноборони РФ показало нібито живого командувача Чорноморського флоту
Віктор Соколов, скрін з відео Міноборони РФ

Міноборони Росії показало зображення командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова на нараді. Раніше українські ССО заявляли, що ліквідували його.

Джерело: Міноборони Росії, ТАСС із посиланням на коментар прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова на брифінгу 

Деталі: Близько 13:15 російські ЗМІ повідомили, що Пєсков заявив журналістам, що "не володіє інформацією про нібито загибель командувача Чорноморського флоту Соколова".

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Через 5 хвилин Міноборони РФ опублікувало кілька фотографій з військової наради, на одній з яких видно зображення Соколова на екрані. 

Пізніше російське оборонне відомство також оприлюднило відеозапис наради. На ньому Соколов на екрані виглядає повністю нерухомим, навіть коли між 5-секундною склейкою (04:26-04:31) в нього раптом з'являються окуляри. 

04:26
04:26
Міноборони РФ
04:31
04:31

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Теми: РосіяфлотМіноборони
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