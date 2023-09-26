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Минобороны РФ показало якобы живого командующего Черноморского флота

Татьяна ЛозовенкоВторник, 26 сентября 2023, 14:49
Минобороны РФ показало якобы живого командующего Черноморского флота
Виктор Соколов, скрин с видео Минобороны РФ

Минобороны России показало изображение командующего Черноморского флота Виктора Соколова на совещании. Ранее украинские ССО заявляли, что ликвидировали его.

Источник: Минобороны России, ТАСС со ссылкой на комментарий пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова на брифинге 

Детали: Около 13:15 российские СМИ сообщили, что Песков заявил журналистам, что "не владеет информацией о якобы гибели командующего Черноморского флота Соколова".

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Через 5 минут Минобороны РФ опубликовало несколько фотографий с военного совещания, на одной из которых видно изображение Соколова на экране.

Позже российское оборонное ведомство также обнародовало видеозапись совещания. На ней Соколов на экране выглядит полностью неподвижным, даже когда между 5-секундной склейкой (04:26-04:31) у него вдруг появляются очки.

 
 

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Темы: РосcияфлотМинобороны
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